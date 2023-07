Tomás Guitarte (Teruel Existe) se abstendrá en una investidura de Azcón si el 'popular' gobierna en solitario

ZARAGOZA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha afirmado que se abstendrán en el proceso de investidura de Jorge Azcón como presidente del Gobierno de Aragón, con la condición de que el candidato del PP gobierne en solitario y de que se asuman "puntos programáticos importantes y sustanciales".

Así se ha pronunciado Tomás Guitarte tras su encuentro con el líder del Partido Popular, Jorge Azcón, en las Cortes de Aragón, donde ha hecho hincapié en la condición de que el PP gobierne en solitario, "sin la participación de otras fuerzas políticas". "Si no se produce esa condición, no nos abstendremos", ha asegurado.

Además, le ha trasladado a Azcón la "urgencia por formar un nuevo Gobierno" porque "no podemos estar mucho más tiempo sin saber qué tipo de políticas vamos a aplicar en Aragón".

En cuanto a los planteamientos que los tres diputados de Aragón Existe piden a cambio de la abstención, ha subrayado que serán "imprescindibles" la implantación de las renovables; la fijación de una moratoria para proceder a su ordenación previa y que en los primeros días se ordene, modifique e implemente de forma "más efectiva" el transporte sanitario de urgencia las 24 horas al día y los 365 días del año.

"Que se creen políticas eficaces y reales --ha continuado-- para luchar contra la despoblación en la Comunidad Autónoma de Aragón, así como mayor inversión en sanidad y en infraestructuras. Es decir, básicamente el contenido del programa de nuestra campaña electoral."

Guitarte ha aclarado que no piden estar en el Gobierno, sino que estas condiciones se cumplan. "Si el gobierno que sale de la investidura asume estos planteamientos, nos abstendríamos para que eso fuese así, siempre condicionado a un gobierno en solitario del PP", ha recalcado.

El PP comparte "muchos puntos de coincidencia" con Aragón Existe. "No todos, obviamente, ni con la misma intensidad, pero sí aspectos que son trascendentales para nosotros", ha matizado.

Es el PP el que "como partido y como formación más mayoritaria, tiene que decidir si quieren gobernar con VOX o explorar otra vía", ha dicho Guitarte, para quien "no solo existe la vía de la abstención para un gobierno minoritario sino que podían haberse explorado otras vías y no se ha querido. "Una suma de 28 del PP, 3 de CHA y 3 de nosotros, también da 34, mayoría absoluta", ha puesto como ejemplo. Sin embargo, "esa vía no se ha querido explorar, quizá por lo complejo".

"Nosotros queremos una formación de un gobierno centrado, mucho más comprometido con lo que ha venido Aragón defendiendo desde la propia constitución del Estatuto de Autonomía, evitar que el gobierno haya políticas vayan contra los logros que Aragón ha tenido durante 40 años".

Ha agregado que "la responsabilidad fundamental" es del PP que tendrán que decidir "con quién quieren gobernar y si quieren hacer el esfuerzo de gobernar en solitario o no", y ha calificado de "factible" un gobierno en solitario del PP.

"Nosotros hemos sido sinceros desde el primer día y hemos dicho que estábamos dispuestos a hacer ese esfuerzo porque entendíamos que para Aragón merece la pena que haya un gobierno que continúe con las políticas que hemos venido desarrollando durante estos 40 años y que no se sitúe en políticas, digamos, extremas", ha incidido.

Del encuentro que ha mantenido este jueves con Jorge Azcón ha adelantado que el líder 'popular' continúa en su ronda de contactos para hacer "un mapa con las posibilidades reales de todo" y que, cuando concluya, se lo comunicará. "Creo que va a ser un proceso rápido, que no va a ser fácil y que también es prudente esperar unos cuantos días", ha concluido.