Los trabajadores de las empresas que practican Mindfulness son tres veces más productivos, más felices y creativos

Un experto señala que se trata de "no quedarse atrapado en los pensamientos", sino decidir "si se quedan o se dejan pasar"

El psiquiatra y director del Máster de Mindfulness de la Universidad de Zaragoza, Javier García Campayo, ha explicado que hay diversos estudios que corroboran que los trabajadores de las empresas que promueven el Mindfulness de forma sistemática "son tres veces más productivos, mucho más felices y más creativos".

García Campayo ha señalado que estos resultados del Mindfulness hacen que esta práctica "se esté extendiendo ampliamente en el ámbito del trabajo", si bien ha reconocido que en España "se están haciendo cursos, pero pocas empresas están desarrollando la cultura Mindfulness, que en el mundo anglosajón es mucho más frecuente".

Al respecto, ha aclarado que los trabajadores han de recibir una formación específica, que es "corta y sencilla", ya que "son siete u ocho semanas, con sesiones de dos horas", además de que cada individuo tiene que practica entre cinco y diez minutos al día.

Ha apuntado que a partir de los dos meses "empiezan a notarse cambios", aunque para lograr una mayor eficacia las empresas han de "incluir el Mindfulness en su cultura" y, por ejemplo, dedicar los primeros cinco minutos de cada reunión a practicarlo, haciéndose consciente "del sentido de la vida, de lo que realmente es importante y de por qué se está allí y qué se quiere hacer", algo que permite tomar decisiones más acertadamente.

Las empresas con esta cultura también piden a los trabajadores que cada dos horas paren y dedique dos o tres minutos a esta práctica e incluso disponen de un espacio, una habitación, donde las personas puedan ir a hacer Mindfulness, algo que "potencian y está bien visto", ha relatado el especialista.

NO ESTAR INFLUENCIADO

García Campayo ha comentado que en el Foro de Davos se practica Mindfulness y ha añadido que en el ámbito ejecutivo empresarial, donde se toman decisiones importantes, ayuda a "no estar tan influenciado por el entorno y poder estar centrado en lo que se está haciendo, independientemente de que se tengan unas circunstancias externas que no son favorables".

Ha apuntado que hay empresas donde es frecuente ver que una persona está en su despacho con los ojos cerrados porque está practicando Mindfulness "y no llama la atención".

Este especialista ha detallado que el Mindfulness es un estado de la mente "que nos permite estar en el momento presente" y su aceptación, algo que se asocia "a un bienestar físico y psicológico". Este concepto también se refiere a las técnicas psicológicas que permiten desarrollar este estado.

Según ha precisado, la atención "no depende de que lo que estamos haciendo nos guste o no", eso "solo explica entre un cinco y diez por ciento de la atención", mientras que el 90 por ciento restante depende del entrenamiento mental para "poner la atención donde haga falta".

Ha señalado que esto tiene "dos grandes efectos", por un lado, incrementa la eficacia porque "la mente no se va" y, por otro, "soy más feliz" porque "la mente no está divagando fuera control", llevando al individuo a "emociones negativas, desagradables" que "es lo que produce sufrimiento".

Por el contrario, desarrollar la atención "permite atraerla y que no se vaya a pensamientos negativos" y por eso el Mindfulness se considera "la técnica psicológica más eficaz para la prevención de la depresión". En el ámbito de las empresas, contribuye a que los trabajadores "sean más eficaces, estén más atentos, más felices, con lo cual son más creativos y el rendimiento es mayor", ha esgrimido este psiquiatra.

TODO ES PENSAMIENTO

Este especialista ha comentado, igualmente, que en Mindfulness "decimos que todo es pensamiento" y se trata de "no quedar atrapados por nuestros pensamientos, tener distancia hacia ellos", decidir "si se quedan o se dejan pasar", algo que "requiere un entrenamiento de unos meses", pero que se puede lograr.

Según ha contado, "una persona feliz se centra en emociones y pensamientos positivos" por eso "la clave es la atención" y no tanto el contenido de los mismos, sino "la relación que tenemos con esos pensamientos y emociones".

Ha abundado al indicar que lo importante no es lo que pasa fuera, "sino lo que yo pienso de lo que pasa fuera" y conseguir comprender que "lo no puedo cambiar, no vale la pena que me estrese", sino que hay que centrarse en "la capacidad de estar en el momento presente" y dejar pasar las emociones y pensamientos negativos.

Respecto al origen de los mismos, ha dicho que el Mindfulness permite la aceptación de las emociones o de lo vivido para "seguir adelante" sin proyectarlo en otras personas o situaciones. "Soy muy consciente de todo ese proceso y eso cambia mucho", ha apostillado.

PROGRAMA

