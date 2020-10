Trabajo reconoce un escaso aprovechamiento de las ayudas al reinicio de la actividad para autónomos

ZARAGOZA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Trabajo, Autónomos y Economía Social de Aragón, Soledad de la Puente, ha reconocido que las ayudas puestas en marcha por su Ejecutivo para el reinicio de actividad de trabajadores por cuenta propia están teniendo un escaso aprovechamiento.

En una comparecencia en la Comisión de Economía en las Cortes de Aragón, ha defendido que, desde su Dirección General, han hecho lo que ha estado en sus manos para hacer frente a la crisis sanitaria y ha apuntado que "ojalá" se pudiesen adoptar más medidas.

De la Puente ha evidenciado que las medidas para aportar liquidez a las empresas son "más que necesarias" para ayudar a las obligaciones de pago que tiene que acometer el mundo empresarial en esta situación de crisis sanitaria, por lo que se han puesto en marcha distintas actuaciones a través de las entidades Sodiar, Suma Teruel y Avalia.

Ha desgranado que, en Sodiar, las líneas de liquidez que se han puesto en marcha son expresamente una línea COVID-19 para aportar circulante a autónomos, empresas y cooperativas, que se dotó con 7 millones de euros en mayo. "Los resultados que tenemos son que se nos han hecho 113 solicitudes genéricas, de ellas se han presentado al comité un total de 92, que representan 4.233.000 euros, y se han aprobado ya por el comité de proyectos 75 informes, por un importe de 3.037.000 euros".

"Si hay algo que nos están diciendo que valoran mucho los autónomos que van a Sodiar es la agilidad en la tramitación y lo rápido que reciben esta liquidez", ha precisado.

Respecto a las líneas de inversión COVID-19, dividida en las de reinicio de la actividad y digitalización de las empresas, "es verdad que la de reinicio de la actividad no ha funcionado bien".

Ha explicado que una de las cuestiones que trasladaron los autónomos y empresas al Gobierno cuando el país estaba en los momentos más intensos de la pandemia era la dificultad del coste que iba a representar la puesta en marcha de nuevo de su actividad, ya que había que tomar muchas medidas para cumplir con los protocolos sanitarios. Para hacer frente a todo eso se sacaron estos préstamos a un 0,5 por ciento.

Sobre la digitalización, ha sostenido que "el trabajo a distancia está aquí y no creo que se vaya". Dada esta situación, ha lamentado que una de las dificultades de las empresas eran que carecían de un entorno digital, y esta línea les puede ayudar a ello.

"Los resultados que tenemos es que partiendo de una financiación global de 10 millones de euros, en inversión de digitalización se han aprobado un total de 13 proyectos, por 494.000 euros, y yo sigo pensando que las empresas realmente necesitan una gran digitalización", ha apostillado.

Además, "en la línea de inversión, tan solo se nos ha presentado un proyecto, por 6.500 euros". "Ya no sabemos si es por desconocimiento, aunque se ha hecho una enorme difusión de estas líneas, y lo cierto es que el que nos la pide en digitalización también la pide en liquidez porque ve que funciona y es muy útil, el sistema que arbitra Sodiar realmente es muy bueno", ha aseverado.

Respecto a Suma Teruel, por un importe de 6 millones de euros está la misma línea de financiación para liquidez y se han aprobado 23 solicitudes por un total de 1.815.400 euros.

Sobre Avalia, ha dicho que hay 40 millones destinados a avales para operaciones de crédito y préstamos de entidades financieras, siempre vinculadas a inyecciones de liquidez necesarias por la pandemia. "Tenemos 319 operaciones efectuadas por un importe de 26.841.000 euros, en tramitación 170 de ellas y, adicionalmente, se han tramitado 112 solicitudes más por un conducto normal que representan unos 10,5 millones de euros.

"Además, se acordó, por los consejos de administración de las entidades, aprobar las moratorias para los préstamos concedido previamente. En cuanto a las moratorias, que inicialmente estaban previstas para su conclusión a 30 de septiembre de este año, en Sodiar ha habido 36 concedidas, por un importe de 494.938 euros y en Suma 24 por un importe de 428.60 euros". Se ha acordado que se iban a examinar todos los casos para conceder nuevas moratorias si fuera necesario.

100.000 AUTÓNOMOS EN ARAGÓN

Soledad de la Puente ha apostillado que Aragón no ha bajado de los 100.000 autónomos, aunque "es verdad que hemos tenido una sierra --en referencia a una bajada de datos-- durante la pandemia, pero nos mantenemos por encima de esa cifra".

En otro orden de cosas, ha mencionado que se han tramitado 15.399 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que han afectado a 127.000 personas, de los que continúan en esta situación 12.870.

Ha hecho referencia a que la pandemia ha acelerado determinados procesos de ERE, como es el caso de Alumalsa, empresa que ha anunciado un expediente de extinción para el 40 por ciento de su plantilla, pero ha recordado que "afortunadamente en Aragón no se están registrando casi expedientes por despido, a fecha de hoy, hay 19 ERE de extinción y solo 7 por cese total de la actividad, eso es más que destacable en estos momentos".

Ante varias preguntas del grupo parlamentario popular sobre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), ha respondido que no puede dar cuentas de su gestión porque no depende de su departamento. Esta comparecencia se ha desarrollado a propuesta de los grupos parlamentarios de Ciudadanos y Partido Popular en tramitación conjunta.

"HONESTIDAD"

El parlamentario del PP, Javier Campoy, ha solicitado a la directora general de Trabajo "honestidad y exhaustividad en su análisis". Ha lamentado que la crisis sanitaria ha supuesto para los trabajadores "un viacrucis por el desierto" y ha recordado que ha habido un importante incremento en el número de parados, en comparación con 2019.

"Me gustaría que me diera argumentos de verdad, honestos y rigurosos, los aragoneses se merecen un respeto, ser autónomo es una elección valiente y de mucho riesgo, los autónomos ponen los mimbres de la riqueza de un país, solo durante la pasada primavera la pandemia devoró a casi 4.000 pymes y autónomos porque no les ayudamos en nada", ha agregado.

El diputado de Cs, Javier Martínez, ha señalado que "el Gobierno no ha acertado con las medidas necesarias para ayudar a los autónomos", un colectivo que necesita "respiración asistida y, por ahora, el Ejecutivo no ha puesto todos los medios para asistirlos".

"El Gobierno aragonés ya debía haber presentado un plan de choque que permitiese a los autónomos hacer frente a las duras condiciones a las que se enfrentan. Según Martínez, es necesario dotar de liquidez y es que "la caída de la facturación --de los autónomos aragoneses-- parece que es superior al 60 por ciento".

PRIORIDAD, EL EMPLEO

"La prioridad siempre ha sido el empleo, y es en ese empleo en el que están incluidas las ayudas a pymes y la economía social. Ha quedado demostrado el compromiso que existe con ellos, tanto desde el PSOE como desde el Gobierno", ha apostillado la diputada socialista, Beatriz Sánchez.

La parlamentaria de Podemos-Equo, Erika Sanz, ha destacado la importancia del "escudo social" que se ha puesto en marcha para hacer frente a esta crisis sanitaria. Ha aprovechado para incidir en la necesidad de un cambio de modelo productivo.

El parlamentario de CHA, Joaquín Palacín, ha evidenciado que los autónomos, que es una parte muy importante del tejido económico aragonés, lo están pasando mal y ha pedido que se haga una reflexión de la razón por la que no se han llegado a conceder más ayudas.

La diputada de Vox, Marta Fernández, ha hecho hincapié en los datos de desempleo. Asimismo, ha lamentado que la temporalidad de la contratación es "altamente excesiva".