El TS da por bueno el recurso del Gobierno de Aragón al haber anulado el decreto de creación de universidades privadas

Fachada del Tribunal Supremo, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo ha comunicado formalmente a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Aragón que, ante la anulación --la semana pasada-- del Real Decreto 905/2025, de 7 de octubre, de creación, reconocimiento y autorización de centros universitarios, el recurso presentado por el Gobierno de Aragón ha perdido su objeto y, por tanto, "a efectos prácticos, la resolución emitida equivale a una sentencia estimatoria".

Así lo han indicado desde el Ejecutivo regional, señalando que el Departamento de Educación, Ciencia y Universidades considera "especialmente relevante" que esta anulación haya sido debido a la falta de justificación de su tramitación urgente, "cuestión que ya recogía Aragón en su recurso".

El fallo, ya conocido, "pone de manifiesto la importancia de respetar los procedimientos y las garantías que establece el ordenamiento jurídico, también cuando el Gobierno de España pretende aprobar sus reformas con carácter urgente y sin ningún espacio o disposición al dialógo", han indicado desde Educación.

"Desde Aragón seguiremos defendiendo un modelo universitario de calidad, con seguridad jurídica, diálogo con las comunidades autónomas y respeto a sus competencias, y reclamaremos que cualquier regulación estatal se tramite con todas las garantías legales y, por supuesto, con la participación de los sectores afectados".