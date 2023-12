UCAragón y la FABZ presentan alegaciones a las subidas en los recibos de basuras y agua en la capital

ZARAGOZA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Consumidores de Aragón (UCAragón) y la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ) han presentado ante el Ayuntamiento de Zaragoza una serie de alegaciones a las ordenanzas fiscales relativas a la recogida de residuos y al abastecimiento de agua, a las que tachan de "tarifazo" por suponer una subida del 29% del recibo de basuras y de un 8,5% en el del agua.

Ambas organizaciones consideran que el informe en el que se basa esta subida "no justifica debidamente el mencionado incremento de tasas municipales", ha informado la FABZ.

Del mismo modo, han subrayado que este incremento fiscal les parece "totalmente abusivo" puesto que "las subidas de las tasas deberían ir acordes a los ingresos de las economías familiares".

A su juicio, estos incrementos, que están "muy por encima" de las previsiones de incremento del IPC para el año 2023, "no pueden ser arbitrarios". De igual forma, han recordado que la ley establece que las tasas y tarifas públicas no pueden ser elementos recaudatorios y que el coste debe ajustarse al servicio que se presta, algo que creen que no sucede en este caso.

Asimismo, UCAragón y la FABZ han considerado que el criterio que actualmente se usa para determinar la tasa de basuras --el consumo de agua-- no se ajusta al principio de 'quien contamina paga', por lo que han instado al Gobierno de Zaragoza a buscar un sistema que repercuta los costes en función del residuo producido "para que cada uno pague lo que realmente contamina".