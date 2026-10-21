UGT y CCOO registran la convocatoria de huelga para reclamar salarios dignos, vivenda asequible y derechos laborales

Manuel Pina (CCOO) y José Juan Arceiz (UGT) registran en el SAMA la convocatoria de huelga general del 11 de noviembre. - SINDICATOS

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de UGT Aragón, José Juan Arceiz, y CCOO Aragón, Manuel Pina, han registrado esta mañana en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) la convocatoria de huelga general del próximo 11 de noviembre. Ambos sindicatos llaman a la ciudadanía y a las personas trabajadoras a secundar una movilización bajo el lema 'Salarios, vivienda, precios', que pretende impulsar un paro de la actividad productiva para exigir mejoras salariales, avances en los derechos laborales y sociales y soluciones urgentes al problema de la vivienda.

La convocatoria responde a tres problemas que, según denuncian ambas organizaciones, están deteriorando las condiciones de vida de la población aragonesa: el encarecimiento de los precios, el bloqueo de la negociación colectiva y las dificultades crecientes para acceder a una vivienda asequible. Manuel Pina ha señalado que la combinación de estos factores ha terminado por "desbordar el vaso".

El secretario general de CCOO Aragón ha recordado que las organizaciones sindicales llevan un año reclamando a las patronales que se sienten a negociar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), cuya vigencia finalizó el pasado 31 de diciembre, sin que se haya producido el avance necesario.

Pina ha advertido de que los incrementos salariales pactados en los convenios no son suficientes para compensar el encarecimiento de la vivienda. Por ello, ha defendido "abordar esta crisis de forma global, con medidas que impliquen al Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, teniendo en cuenta las distintas realidades del medio rural y las ciudades".

El secretario general de CCOO Aragón también ha vinculado la convocatoria con la indignación social generada por el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que falleció posteriormente en el hospital. Para Pina, su caso ha evidenciado las consecuencias de la falta de alternativas habitacionales para las personas vulnerables. Pina ha insistido en que la crisis de vivienda no puede abordarse únicamente desde la negociación colectiva, ya que ni los convenios actuales ni los futuros podrán compensar por sí solos la escalada de los precios.

Ha alertado de que la falta de vivienda asequible está llegando al extremo de que algunas personas rechazan ofertas de empleo porque no encuentran dónde vivir. "Si cuando tu salario no llega, tienes un problema", ha advertido, defendiendo la necesidad de respuestas coordinadas que garanticen que trabajar permita vivir dignamente".

Por su parte, José Juan Arceiz ha subrayado que la huelga tiene un marcado contenido laboral y social, además de reivindicar soluciones a la crisis de vivienda. El secretario general de UGT Aragón ha considerado que "el bloqueo de la negociación colectiva dificulta alcanzar acuerdos salariales, especialmente en sectores y empresas con mayores obstáculos para negociar".

Arceiz ha exigido avances en la prevención de riesgos laborales y ha criticado que no se haya tramitado la reforma de la legislación sobre seguridad y salud en el trabajo. A su juicio, "es necesario actualizar la normativa para responder a los riesgos laborales del siglo XXI y evitar nuevas muertes en el trabajo".

En materia de vivienda, el responsable de UGT ha destacado la brecha entre la evolución de los salarios y el coste de los alquileres. Según ha señalado, la vivienda en Aragón se ha encarecido cerca de un 14 % en el último año, una subida que los incrementos salariales difícilmente pueden compensar. Por ello, ha defendido que las administraciones actúen para contener el precio de los alquileres y aumenten la disponibilidad de vivienda asequible. A

Arceiz ha dirigido también un llamamiento a las organizaciones empresariales y a todas las administraciones públicas para que asuman su responsabilidad y pongan en marcha medidas efectivas. "Esta huelga va dirigida contra las organizaciones patronales que no quieren sentarse a negociar y contra todas las administraciones que tienen algo que hacer y no han hecho en el tema de vivienda", ha destacado.