La unidad de España y el secesionismo catalán llegan al teatro político de la mano de "El Nido", de Juan Bolea

El autor está convencido de que el Estado de las Autonomías "va a imponer sus ventajas y sus criterios"

La unidad de España y el secesionismo catalán se aborda en la última obra del escritor y también dramaturgo Juan Bolea, titulada "El Nido" que se estrena este miércoles en el Teatro del Mercado de Zaragoza, donde estará en cartel hasta el domingo, día 26.

Entre las 25 representaciones acordadas no se descarta que se represente en Cataluña, y cerrará la temporada el 12 de septiembre, en Madrid.

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el autor Juan Bolea; el gerente del Patronato de las Artes Escénicas, José Maria Turmo; junto a cuatro de los cinco actores han presentado esta obra que aborda un asunto de actualidad.

En rueda de prensa, Sara Fernández ha explicado que las ventas anticipadas "revelan el interés por esta obra" de la que ha destacado que es un ejemplo de talento local, porque Juan Bolea "es un nombre "asociado al éxito" y la profesionalidad del elenco de actores es garantía de calidad cultural".

TEATRO SOCIAL

El gerente del Patronato de las Artes Escénicas, José Maria Turmo, ha dicho tener el "pálpito de que será un éxito" porque los cinco días de representación "ya apuntan muy bien las ventas".

José María Turmo ha recordado que Bolea ha estrenado otras obras como de teatro como "La mariposa de oxidiana" y "El último amor de Don Juan", pero en esta ocasión "se aparta claramente del género negro para llegar a un teatro más político y más social. Ha dicho que es una tragicomedia porque el asunto "tiene la suficiente entidad, nada menos, que el desgarro y las tensiones que ocasiona la práctica independencia de Cataluña, por lo que el tema es valiente y está atraído con bastante oportunidad, y esperemos que con poca puntería", ha ironizado.

A su parecer, es de una "originalidad y de una oportunidad tremenda" para destacar que un estreno absoluto, que "va a funcionar, seguro, con toda certeza, muy bien por Aragón y que va a romper fronteras", ha aventurado.

El autor Juan Bolea ha expuesto que "El Nido" es su segunda obra como autor y como director y obedece a los retos que se plantea en su labor como escritor en el que la "originalidad" es la clave.

Ha reconocido que "la independencia de Cataluña "no es que sea demasiado original", pero si traerlo al teatro porque no se ha hecho hasta ahora y ha avanzado que será una función de teatro político que hace muchos años que en España no se hace, siendo que es un género que ha tenido sus momentos sus fases sobre todo en la transición y su contribución a la democracia".

Bolea ha defendido abordar este asunto porque "nos afecta a todos" y ha relatado que ha tenido la suerte de conocerlo desde el punto de vista político al ser hijo de un expresidente de Aragón --Juan Antonio Bolea-- que mucha relación con los presidentes de Cataluña y porque personalmente ha conocido a Josep Tarradellas, con quien ha hablado de estos temas y también Jordi Pujol y Carles Puigdemont, "justo unos meses antes de que proclamase la república catalana".

SARAMPIÓN DE LA DEMOCRACIA

A su parecer, el secesionismo catalán es "un sarampión de la democracia" y se ha mostrado convencido de que el Estado de las Autonomías "va a imponer sus ventajas y sus criterios".

Para Bolea, es un "tema mayúsculo de enorme trascendencia que afecta al conjunto del país" y por supuesto al protagonista --interpretado por Luis Trébol-- que es un militar, un general jefe de Estado Mayor que ha contribuido a modernizar el ejército y justo antes de pasar a la reserva se enfrenta a la "amenaza de la ruptura de la unidad territorial de España".

En ese momento comienza la obra y se levanta el telón en su último discurso justo antes de pasar a la reserva cuando le dice al rey que se retira como militar, pero va a permanecer vigilante como ciudadano y como demócrata.

El espectador verá a este militar en la reserva que entra en su casa en vísperas del referéndum de Cataluña, que "sí que se va a celebrar y es un elemento de política ficción en la obra", ha precisado y "va a tensionar enormemente al propio general y a su entorno".

LOS PERSONAJES

La obra transcurre en su casa de Madrid y el espectador asiste a la vida de esta familia, formada por su mujer Teresa --interpretada por Amalia Aguilera-- una anticuaria también con un pasado impoluto de defensa de las libertades, muy progresista pero ya un tanto aburguesada. También está el hijo mayor Damián --interpretado por Alberto Santos-- que según ha descrito el propio actor es un "nini" dedicado a sus lecturas y sus ocios, pero es "inteligente, moderno y con sus propias opiniones".

El hijo joven del general es Andrés --interpretado por Quique Vicente--, tiene 18 años y tiene un espíritu revoltoso, pero se sabe protegido en su casa. La tercera es una hija, de 25 años, interpretada por Sara de Leonardis, que vive en una comuna de anarquistas y antisistemas y que vuelve a casa para celebrar el cumpleaños de su padre.

Estos cinco personajes van a interactuar en el domicilio familiar, donde van a transcurrir toda la trama y por tanto es "teatro social" ha argumentado Juan Bolea porque se va a analizar una familia española de diferentes generaciones y con diferentes opiniones, no solo la independencia de Cataluña, también la autoridad familiar, el aborto, el divorcio, un montón de asuntos referentes a la vida cotidiana de una familia española, ha detallado.

Juan Bolea ha adelantado que la obra es en parte tragicomedia porque el tema de fondo es muy trágico, el final también, con "un punto de tragedia y ,además, tiene mucha comedia entre acto y acto" como los enfrentamientos entre el padre y el hijo 'nini'.

REFLEXIONES

El actor Luis Trébol, cuyo papel es el del general Ayala, ha contado que "no es un personaje que pulula por la escena, sino que es un elemento que le da consistencia a lo que va a ser en sí el drama y hay que verlo desde un punto de vista trágico".

Es un militar, que al pasar a la jubilación "pierde poder", tiene una creencias muy consistentes basadas en la Constitución, en la libertad y en la democracia, pero se plantea una situación que crea precisamente ese conflicto respecto a una parte del territorio que quiere desgajarse y él siente que tiene esa responsabilidad".

El propio general reflexiona acerca de qué debe hacer y en esta circunstancia se encuentra envuelto en el nido que para él es esencial porque es para lo que está supuestamente luchando, para que el nido tenga una consistencia, no se desmorone, pero lo que está viviendo es precisamente que ese nido va perdiendo consistencia y en parte se pregunta qué responsabilidad tiene él o qué responsabilidad tienen los padres respecto de cómo han respondido los hijos a esa educación que ellos pretenden que es la adecuada pero que ya no vale". Ahí se produce el otro enfrentamiento, ha relatado.

La obra se representará a las 20.00 horas de lunes a sábado y el domingo se adelanta a las 19.00 horas.