El universo de Agatha Ruiz de la Prada llena de color el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja

ZARAGOZA, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Arte y moda se unen en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, en Zaragoza, con una colorida exposición que reúne cerca de 60 diseños de Agatha Ruiz de la Prada, que es un "homenaje" a su mejor coleccionista, la zaragozana Piluca Beltrán, y a la capital aragonesa, con la que la diseñadora mantiene diversos lazos.

"Siempre soñaba con hacer una exposición dedicada a una persona", ha expresado en la presentación la diseñadora, quien ha asegurado que "en España no se ha hecho ninguna exposición de moda homenaje a una clienta", en referencia a Piluca Beltrán, natural de Ateca (Zaragoza), a cuya colección privada pertenecen parte de las prendas --el resto también fueron suyas, pero las donó a la Fundación Agatha Ruiz de la Prada--.

La muestra, que es inédita y estará en el Patio de la Infanta hasta el próximo 28 de julio, está compuesta por cerca de 60 piezas entre vestidos, conjuntos, faldas, zapatos y bolsos creados entre 1984 y 2022, todas ellas con el sello inconfundible de Agatha Ruiz de la Prada y con motivos habituales en sus diseños como las flores, los árboles o las nubes, en los que utiliza "todos los colores del arco iris". Entre los tejidos, están elaborados en seda, terciopelo, algodón o incluso lino y lana.

La presentación de la exposición ha contado con la presencia del director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; la jefa de Cultura, Mayte Ciriza; la comisaria de la muestra, Marisa Oropesa; y la propia Agatha Ruiz de la Prada, además de la coleccionista Piluca Beltrán.

UNA EXPOSICIÓN INÉDITA

Rodrigo ha confirmado que es la primera exposición sobre moda que acoge Fundación Ibercaja, así como la primera vez que Agatha Ruiz de la Prada expone sus diseños en Zaragoza.

Asimismo, ha destacado el "prestigio" de la diseñadora, su capacidad para crear un "particular universo" y que siempre ha sido "fiel a su identidad" con creaciones como las expuestas, que han desfilado en Milán, Madrid o Japón.

La comisaria, Marisa Oropesa, ha definido a Ruiz de la Prada como un "icono" y "una persona genial", además de "dotadísima", ya que cuenta con más de 400 patentes.

En todo caso, ha ensalzado el papel de Piluca Beltrán porque "un artista, sin un coleccionista". Ha relatado que la zaragozana llegó hace cuatro décadas al estudio de la diseñadora "por casualidad" y comenzó a lucir su ropa, lo que ha convertido a ambas en "grandes amigas", hasta el punto que Beltrán es la madrina de Cósima, la hija de Agatha Ruiz de la Prada.

Sobre la exposición, ha subrayado que "todos conocemos el mundo de Agatha", que "nos trae alegría" y "nos quita la tristeza" con esas flores o esas nubes y "saca lo mejor de nosotros mismos", además de su vocación "ecologista".

UNOS DISEÑOS QUE "HACEN SONREÍR"

Una muestra, en definitiva, que "te hace sonreír" en un momento, con dos guerras en marcha en el mundo, en el que "a todos nos viene muy bien".

Ha relatado también que, junto a Agatha Ruiz de la Prada, ha organizado exposiciones por varios lugares de Latinoamérica --Chile, Panamá, Perú, México o Argentina--, así como en España y Portugal.

Por último, ha reivindicado a Ruiz de la Prada como "uno de los genios con mayúscula" de la cultura española y ha destacado que las exposiciones más vistas en museos de todo el mundo son las de moda.

RELACIÓN DE AGATHA RUIZ DE LA PRADA CON ZARAGOZA

Agatha Ruiz de la Prada ha recordado que el primer desfile que hizo en la capital aragonesa fue precisamente en el Patio de la Infanta y que ha venido a la ciudad "miles de veces". "Hubo una época que, de mis cinco mejores amigas, tres eran de Zaragoza", ha confesado la diseñadora, quien ha añadido que, además, su nieta nació también Zaragoza, por lo que tiene "una cosa mágica" con la ciudad.

Sobre Piluca Beltrán, ha asegurado que ha sido "importantísima" para ella desde el primer día que la conoció como clienta. "Empezó a comprarme, a comprarme, a comprarme y siempre se llevaba mi ropa", ha relatado, y en muchas ocasiones se los regalaba de vuelta tiempo después.

"Piluca me los compraba, me los pagaba. Es verdad que yo, como es muy amiga mía, siempre le he hecho un precio muy especial. Y luego me los regalaba. Entonces, ese traje, de repente, lo dejó de usar Piluca y lo usé yo, y luego lo usaba Cósima", ha contado.

Asimismo, ha recordado cómo la gente le contaba lo "elegante" que iba, cómo iba a las bodas "agathizada", pero luego sus amigas, a pesar de que siempre le decían que iba "guapísima" e "ideal", no se atrevían a llevar sus diseños. "Piluca siempre se ha atrevido", ha remarcado.

Por otro lado, Agatha Ruiz de la Prada ha confesado que estaba ya "un poco aburrida" de sus exposiciones porque "siempre eran un poco sota-caballo-rey", pero esta le ha resultado especialmente "bonita" por el hecho de que gire en torno a una clienta y coleccionista. "Piluca fue el mayor apoyo que yo tuve", ha remachado.

Por su parte, Piluca Beltrán se ha mostrado "feliz" y "contentísima" de que los trajes que ha portado formen parte de esta exposición y ha rememorado anécdotas que ha vivido con la diseñadora, como el tiempo que han pasado juntas ambas familias en Bubierca (Zaragoza), localidad originaria de su esposo, o las fiestas que Ruiz de la Prada organizaba los jueves con artistas en la que "reunía a todo Madrid" y lo pasaban "bomba".

La zaragozana ha afirmado que siempre le ha gustado la moda, pero no "la moda de seguir la moda", y que por ello llegó hasta Agatha Ruiz de la Prada. "Empecé a comprarme ropa, la conocí, nos hicimos muy amigas, los desfiles, me encantó todo", ha contado.

"VESTIR" LA CULTURA DE AGATHA RUIZ DE LA PRADA

El recorrido a través de la muestra lo conforman un total de 56 piezas, entre las que se encuentran un vestido diseñado y presentado en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid como homenaje al artista Mark Rothko, y otros que han estado en la Semana de la Moda de París, en Berlín, en el Museo de Arte Moderno de la capital francesa o en Osaka (Japón). Se incluye también una falda diseñada en exclusiva para el Salón del Cómic de Barcelona.

Con motivo de esta exposición, se ha editado un libro-catálogo que documenta las 56 piezas de la muestra y un álbum de fotografías que homenajean a su amiga y coleccionista Piluca Beltrán.

De forma complementaria, se va a llevar a cabo un programa de visitas guiadas para adultos que tendrán lugar, previa reserva, de lunes a sábados a las 11.00 y a las 17.00 horas y los domingos sólo en horario de mañanas.

Además, se ha planteado una actividad para realizar en familia bajo el título 'El universo de Agatha Ruiz de la Prada', que se realizará los domingos 28 de abril y 26 de mayo, a las 12.30 horas. Se propone también un taller para diseñar un complemento y crear un maniquí, inspirado en la diseñadora.