Vaquero afirma que "el futuro laboral de Aragón debe ir de la mano de las empresas"

ZARAGOZA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consejera de Economía, Empleo e Industria del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha asistido a una jornada organizada por el INAEM y AWS, 'Unidos por el talento del futuro en Aragón', donde ha subrayado que "el futuro laboral de Aragón debe ir de la mano de las empresas".

"Tenemos que trabajar con ellas para facilitar su actividad, para establecer las condiciones adecuadas para su desarrollo y crecimiento, para ofrecer al mercado los perfiles profesionales que demandan las empresas y para que los centros educativos adapten sus recorridos formativos a las necesidades de la sociedad", ha indicado.

Ha recalcado la necesidad de ahondar en la "coordinación" entre el Ejecutivo autonómico y las empresas. De lo contrario, ha advertido, "no estaremos siendo útiles a nuestra sociedad, no estaremos ofreciendo posibilidades a los aragoneses y no estaremos ayudando a las empresas para que apuesten por Aragón".

Por ello ha valorado muy positivamente la iniciativa desarrollada por AWS en colaboración con el Gobierno autonómico y que podrá ser beneficiaria de las ayudas con compromiso de contratación, cuya convocatoria se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón y que supondrá una cuantía total de 1.050.000 euros en 2024.

"La vinculación entre Aragón y AWS es una alianza que mira al corto, medio y largo plazo con las inversiones realizadas, con las que están por llegar y que supondrán una cuantía de 15.700 millones de euros, y por su ayuda para la construcción del hub tecnológico en el que ya se ha constituido nuestra comunidad", ha señalado la vicepresidenta.

Por su parte, la directora gerente del Instituto Aragonés de Empleo, Ana López, ha ahondado en la necesidad de continuar con "programas de estas características que nos marcan el camino para una formación más tecnológica y que prepara a los más jóvenes para entrar en el mercado laboral. De esta manera, es más fácil aprovechar las oportunidades que ofrecen empresas tan tecnológicas como AWS".

KINGS CORNER

A lo largo de la jornada han estado presentes dos centenares de asistentes entre los que forman parte directivos de empresas tecnológicas y también potenciales alumnos de esta propuesta formativa que se materializará a través de Kings Corner, organización colaboradora de AWS re/Start.

AWS re/StartAWS re/Start es un programa de formación de Amazon Web Services (AWS) centrado en la preparación de las personas para desarrollar su carrera profesional en la nube, conectándoles con empresas y empleadores potenciales.

No se requiere de experiencia tecnológica previa para poder inscribirse y es completamente gratuito para los estudiantes. Además, el programa tiene un especial foco en ayudar a personas desempleadas o subempleadas --trabajando en un campo que no es el suyo por falta de oferta laboral-- a iniciar una nueva carrera tecnológica.

Gracias a cursos, laboratorios prácticos y escenarios del mundo real, los alumnos pueden obtener las habilidades técnicas que necesitan para optar a puestos de trabajo relacionados con la nube.

Con una duración mínima de 12 semanas, AWS re/Start también ofrece a los alumnos competencias profesionales, tales como habilidades interpersonales vinculadas a la comunicación y la colaboración en equipo, así como otras relacionadas con técnicas laborales, como redacción de currículos y preparación para entrevistas, de modo que estén listos para entrevistas y reuniones con empresas.

Asimismo, los alumnos reciben formación específica para diferentes puestos de trabajo, como: ingeniero desarrollador, especialista en soporte técnico, administrador de sistemas, jefe de automatización en la nube, ingeniero de infraestructuras.

Al finalizar el programa, el objetivo es conectar a los graduados de este programa con posibles empleadores, ayudando así a mejorar la masa de talento tecnológico formado en habilidades cloud y digitales.

"AWS re/Start es más que un programa de formación, también es un programa que ayuda a cambiar la vida de las personas hacia un futuro mejor", ha explicado el responsable Global de Digital Skills en AWS, Carlos Carús.

"Trabajamos con diferentes audiencias, desde personas en situación de desempleo o subempleo que no han conseguido encontrar puestos relacionados con su perfil, a individuos que buscan reciclarse para optar a una mejor situación laboral, y les ofrecemos las bases y las herramientas formativas necesarias para luego conectarles con empresas que buscan este tipo de perfiles técnicos. Desde AWS, nuestro objetivo es llegar a diferentes grupos que -de otro modo- no tendrían un camino hacia carreras tecnológicas", ha concretado.

NUEVA CONVOCATORIA

El Boletín Oficial de Aragón de este miércoles ha publicado una nueva convocatoria plurianual de subvenciones para financiar la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas y que incluyan la contratación de un porcentaje de quienes finalicen la formación por las empresas o entidades que adquieran el compromiso de contratación.

En total, con la segunda convocatoria, cifrada en 650.000 euros, se destinará a estas políticas un total de 1.050.000 euros en 2024. El porcentaje de contratación se situará entre el 40% y el 60% del alumnado que se forma, según el tipo de relación contractual que se efectúe y el colectivo destinatario.

Y podrán solicitar las subvenciones las empresas o entidades con centros de trabajo en nuestra comunidad, que adquieran para sí mismas el compromiso de contratación de los trabajadores formados en el marco de este programa; o las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en la fecha de presentación de la solicitud.

La financiación se realiza a través de un módulo de coste/hora alumno, en función del tipo de especialidad formativa a impartir y las condiciones en las que se producirá la contratación posterior.