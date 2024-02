Vaquero cambiará "muchas herramientas" de la política laboral para avanzar hacia el pleno empleo

ZARAGOZA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, ha anunciado este viernes que cambiará "muchas herramientas" de la política laboral, que están "obsoletas", para avanzar hacia el pleno empleo.

En una interpelación con la diputada del PSOE, Marta Gastón, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, Vaquero ha afirmado que los datos de empleo correspondientes al mes de enero, publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los mejores en Aragón desde 2008, son fruto de las políticas que viene aplicando el Gobierno autonómico de Jorge Azcón.

"Que este haya sido el mejor mes de enero de los últimos 16 años no es fruto de la casualidad, tampoco que seamos la tercera mejor comunidad en empleo y que se haya estrechado la brecha laboral del empleo femenino y masculino", ha continuado la titular de Economía.

Ha apostado por "orientar las políticas de empleo al pleno empleo, la formación y la recualificación profesional" de manera que "todo aragonés que quiera trabajar encuentre empleo y toda empresa que busque un perfil encuentre a esa persona con la debida cualificación y formación".

Mar Vaquero ha dejado claro que "el protagonista de las políticas de empleo no es el Gobierno", añadiendo que el Ejecutivo de Jorge Azcón "no es conformista: Hasta que no encontremos el equilibrio entre lo que quieren los trabajadores y lo que necesitan las empresas no nos vamos a conformar". Ha dejado claro que "la Administración está para prestar servicios públicos, no para crear riqueza".

Entre los objetivos del Ejecutivo ha mencionado, asimismo, la mejora de la empleabilidad, la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral y dar "una especial atención" a colectivos que "han sido desatendidos en la anterior legislatura", como mujeres, jóvenes, mayores de 45 años y parados de larga duración. También ha destacado el apoyo a los emprendedores y el fomento de la contratación.

CONCRETAR LA POLÍTICA LABORAL

Marta Gastón ha dicho que "en materia laboral no todo está hecho" y ha espetado a la consejera que no conoce sus objetivos en materia de política laboral, considerando que "reiterar que todo aragonés que quiera trabajar encuentre empleo es un 'slogan'".

Gastón ha pedido a Gastón que concrete sus objetivos y ha señalado que el Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) "ya es un referente" de la política laboral, tras lo que le ha preguntado qué programas quiere abordar con los sindicatos y la patronal en el marco del diálogo social.