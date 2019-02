Vaquero (PP) asegura que "siempre que gobierna el PSOE, Aragón sale perjudicado"

Publicado 02/02/2019 15:24:21 CET

BARBASTRO (HUESCA), 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del Partido Popular en Aragón, Mar Vaquero, ha asegurado que "siempre que gobierna el PSOE, Aragón sale perjudicado". Ha aseverado que el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y el presidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, van a protagonizar "el mayor ERE" de la Comunidad con el cierre de la Central Térmica de Andorra (Teruel).

Estas declaraciones las ha realizado durante su visita a la localidad oscense de Barbastro, donde Vaquero ha puesto de ejemplo a la Feria de La Candelera, que se celebra estos días en la ciudad, como "una muestra de lo que es la fuerza, de lo que es el emprendimiento de Barbastro y de Aragón". La secretaria general del PP ha estado acompañada por el presidente de los populares oscenses, José Antonio Lagüens, y varios concejales del ayuntamiento de la capital del Somontano.

Vaquero ha apuntado que esta visita es una oportunidad para "escuchar y hablar de las cosas que de verdad interesan a la gente, a los vecinos de Barbastro" y de manera especial se ha referido a los comerciantes que están "en el día a día, trabajando y sacando adelante sus negocios, no solamente los locales sino de toda la geografía española y del sur de Francia".

PEDRO SÁNCHEZ EN ZARAGOZA

Vaquero ha lamentado que Pedro Sánchez no haya aprovechado su visita este sábado a Zaragoza para conocer "lo que piensan" los aragoneses. "Nos encantaría que viera lo que es Aragón, lo que es el Alto Aragón, la vida que hay. Y nos encantaría que supiera que Aragón existe, ya que Lambán es incapaz de defender a los aragoneses".

La número dos del Partido Popular en la Comunidad ha puesto un ejemplo reciente de ese "desapego" de los socialistas con los aragoneses: "Hemos visto como con esos presupuestos generales del Estado, Sánchez se ha olvidado de Aragón. Siempre que gobierna el Partido Socialista tenemos la mala suerte de que Aragón sale perjudicado", en referencia a la "insuficiencia presupuestaria" que afecta "a las principales obras hidráulicas y a las comunicaciones, tanto por carretera como por ferrocarril".

Un "olvido" de Aragón que, a su juicio, Sánchez comparte con el presidente de Aragón, Javier Lambán, a los que ha advertido de que "los aragoneses no se resignan, que los aragoneses quieren seguir creciendo".

"No consentimos que Aragón tenga un crecimiento insultantemente muy por debajo de la media de lo que crecen los presupuestos para los españoles, que no queremos que haya más déficit, que no queremos que haya más deuda, que bastante tenemos con el atraco impositivo al que nos ha sometido Lambán como para tener ahora también unos mayores impuestos con estos presupuestos", ha precisado.

EL MAYOR ERE DE ARAGÓN

También ha lamentado la escasa atención efectiva que para Sánchez y Lambán supone la desaparición de 4.000 puestos de trabajo en las cuencas mineras turolenses como consecuencia de la decisión el Ejecutivo socialista de aplicar la descarbonización exprés, en lo que ha denominado como "el mayor ERE de la historia de Aragón".

Ha insistido en la contestación de los aragoneses ante el "castigo" de los presupuestos, pero también ante la "fractura social" creada frente a otros territorios que han salido "premiados" pese a que, enfatizó "desleales y quieren romper España".