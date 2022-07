Vaquero (PP) urge a Lambán a facilitar el expediente de compra de mascarillas del que alertó la Cámara de Cuentas

ZARAGOZA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Mar Vaquero, ha urgido este jueves al Gobierno autonómico de Javier Lambán a facilitar al Parlamento el expediente de adquisición de mascarillas por un importe de casi 250.000 euros y en el que la Cámara de Cuentas "detectó inmoralidades".

"Si no hay nada que ocultar ni a nadie a quien tapar por qué el Gobierno de Aragón se niega a dar la información", ha cuestionado la diputada, indicado que "cuando se detectaron las irregularidades el PP solicitó el expediente completo para saber qué había ocurrido ya que faltan tanto el albarán de recepción de las mismas como la factura".

"Han transcurrido más de tres meses y el Gobierno de Lambán sigue sin dar la información solicitada, incumpliendo además la Ley de Transparencia", ha criticado.

La parlamentaria del PP ha manifestado que con su decisión de ocultar la información Lambán "agrava día a día la situación", ya que "persiste en ocultar lo ocurrido. El Gobierno debe ser transparente y debe decir la verdad a los aragoneses, es su deber, es su obligación".

Por todo ello, la portavoz popular ha explicado que el PP ha decidido personarse ante el Tribunal de Cuentas para instar la apertura de una investigación en torno a lo ocurrido con ese material por el que el Gobierno de Aragón pagó 244.570 euros.

Mar Vaquero ha indicado que el Gobierno de Aragón tiene cinco flancos abiertos con este expediente que tiene la obligación de aclarar. Por el lado sanitario tienen que aclarar si esas mascarillas llegaron y se repartieron o no. "Porque primero dijeron que sí, luego que no, sabemos que eran mascarillas que no cumplían los requisitos, por lo que hay que saber dónde fueron a parar".

Además hay un flanco administrativo, ya que el expediente fue tramitado en contra del criterio de la Intervención de la Comunidad Autónoma ya que no quedaba constancia de que se hubieran recibido.

"En este sentido también deben aclarar la responsabilidad del Gobierno de Aragón en su conjunto, que en contra del criterio de la Intervención convalidó este contrato en un Consejo de Gobierno".

El cuarto flanco pendiente para el Ejecutivo de Lambán está en esa "falta de transparencia. Si no hay nada que ocultar, por qué Lambán no facilita la información".

Y en quinto lugar está el incumplimiento "permanente" por parte de este Gobierno de la ley, "en este caso la Ley de Transparencia, así como el reglamento de las Cortes" que asiste a los diputados en su derecho a solicitar información.

Por todo ello, la portavoz popular ha insistido en la necesidad de que Lambán "diga la verdad" y aclare todo lo ocurrido, porque el "oscurantismo y el ocultamiento del Gobierno agravan todo lo sucedido".