Vaquero recalca que los presupuestos de 2025 están "preparados", pero a la espera de concretar los ingresos

ZARAGOZA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha recalcado este martes que los presupuestos para 2025 están preparados", pero pendientes de que se concrete el volumen total de ingresos y que se incluyan los 87 millones de euros que la Comunidad Autónoma reclama al Estado.

"No hay ninguna noticia nueva en relación a los presupuestos", ha señalado Vaquero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha subrayado que el Ejecutivo "ya ha trabajado" y no parte "de cero" en sus previsiones, a falta de que se concrete esa financiación estatal que, de no llegar, supondría "una importante merma" en las arcas autonómicas.

En ese sentido, ha apuntado que la próxima Conferencia de Presidentes, que se celebrará el próximo viernes, 13 de diciembre, en Santander, podría ser un momento clave para obtener "mayor luz" sobre la llegada de estos 87 millones a Aragón, ya que lo más importante para presentar unos presupuestos "certeros" es "conocer los ingresos".

En todo caso, Vaquero ha apostado por que la relación institucional con los diferentes ministerios, tal y como se ha escenificado en las últimas semanas con el de Transportes y Movilidad Sostenible, debe ser "siempre cordial" y "de plena colaboración" para defender "los intereses de todos los aragoneses", aunque existan "discrepancias" políticas.

En cuanto a los contactos con el resto de fuerzas parlamentarias para sacar adelante las cuentas, ha dicho que se llevarán a cabo "en su momento" y "con discreción", con el objetivo de alcanzar un consenso para que los presupuestos sean aprobados. No obstante, ha insistido en que "de momento, lo más importante en estos momentos es conocer cuáles van a ser los ingresos con los que cuenta el Gobierno de Aragón".

FITE

La portavoz del Ejecutivo aragonés se ha referido también al Fondo de Inversiones de Teruel (FITE), del que están "atentos" para que llegue su aprobación en el Consejo de Ministros, después de que el presidente autonómico, Jorge Azcón, y el nacional, Pedro Sánchez, pactaran incrementarlo hasta los 86 millones de euros.

"Estamos en unas fechas en las que no se pueden producir retrasos en esas obras que van a ser muy importantes", ha puntualizado Vaquero, quien ha confiado en que la firma del nuevo FITE "se acuerde lo antes posible" para evitar retrasos y "empezar a trabajar", además de por las expectativas que se han generado en la provincia de Teruel.