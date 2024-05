Vaquero subraya la importancia de "aprovechar la oportunidad" que supone el Fondo de Transición Justa para Teruel

TERUEL, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha presentado las líneas maestras del Fondo de Transición Justa al tejido empresarial, asociativo e institucional del Bajo Aragón, en un acto en el que ha subrayado la importancia de "aprovechar la oportunidad" que supone esta herramienta, dotada con 88 millones de euros, para el desarrollo de proyectos privados e iniciativas públicas que contribuyan a su reconversión económica y social.

La cuantía procede del nuevo Fondo de Transición Justa, creado por la Unión Europea y gestionado por el Instituto Aragonés de Fomento (IAF). La presentación también ha contado con la presencia del vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, Alejandro Nolasco.

"Estamos en un momento trascendental para este territorio y debemos exprimir al máximo las importantes cuantías económicas que se van a poder invertir en las diez comarcas", ha recalcado Mar Vaquero durante su intervención en la clausura de la jornada.

Ha reconocido que en un contexto "tan ventajoso" como el actual, es necesario "ayudar a las empresas a adaptarse a la nueva realidad, apoyarles para diversificar, ser más competitivas e implantar nuevas vías de producción, y colaborar en su internacionalización, porque los productos turolenses pueden competir de igual a igual en todo el mundo".

También ha abogado por "generar nuevos sectores de crecimiento y desarrollo que puedan crear actividad económica y empleo", al tiempo que hacen "más eficientes a las instituciones para mejorar la calidad de vida de todos los turolenses".

RETOS DE LA PROVINCIA

En este sentido, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo aragonés ha puesto el foco en los "retos" que tiene la provincia de Teruel en el futuro, como la lucha contra la despoblación, la necesidad de acometer inversiones y mejorar infraestructuras y la relevancia de generar empleo y oportunidades en el territorio.

"Tenemos un importante trabajo por delante y el Fondo de Transición Justa va a ayudar a que su resultado sea exitoso", ha complementado. Asimismo, ha incidido en la trascendencia de "tener proyectos que receptores de estas ayudas".

"Estamos muy implicados desde el Gobierno de Aragón en que todas las empresas susceptibles de recibir fondos y también las instituciones aprovechen una línea de subvenciones que puede marcar un punto de inflexión en la provincia de Teruel", ha apuntado.

COMBATIR LA DESPOBLACIÓN

Por su parte, Nolasco ha expresado que estos fondos suponen la "piedra angular para la transformación plena y real que tanto merece la provincia de Teruel" y para ello se cuenta con "un aliado" en el sector empresarial, "dado que son quienes generan riqueza y empleo".

Ha comentado que la despoblación "es un fenómeno que combatimos desde todas las áreas del Gobierno de Aragón, porque es evidente que si no hay servicios, no hay carreteras u hospitales, la gente no se va a quedar a vivir en el territorio".

En este punto, ha recordado la inversión de 52,5 millones de euros hasta el año 2030 para la regeneración de los cascos históricos de los 700 municipios de menos de 3.000 habitantes en Aragón, que desarrollan conjuntamente los departamentos de Despoblación y Vivienda.

También ha reclamado inversiones a Bruselas, en virtud de la aplicación del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que "abre la opción de optar a fondos europeas las regiones que sufran un grave riesgo demográfico"; y ha urgido la aplicación de las ayudas al funcionamiento al 20%, así como la llegada del Corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo de altas prestaciones, la A-25, la A-40 y la A-68.

FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA

El plazo de ejecución de estos proyectos comprende el periodo 2024-2029 y las prioridades temáticas inciden en la transformación digital, el desarrollo empresarial y la diversificación económica, la eficiencia energética y la implantación de sistemas de energía inteligente.

Las primeras actuaciones del FTJ consisten en el lanzamiento de cinco convocatorias de ayudas públicas en régimen de concurrencia competitiva, cuatro para pymes y una exclusivamente para grandes empresas. En total, el presupuesto del ejercicio 2024 asciende a 31 millones de euros.

A partir de 2025 se publicarán nuevas convocatorias que incluirán también iniciativas de entidades públicas, instituciones y asociaciones relacionadas también con formación y empleabilidad, patrimonio cultural y turismo sostenible, I+D+i en sectores estratégicos y digitalización en el ámbito sanitario.

Los proyectos podrán contar con una cofinanciación de hasta el 50%, siendo compatible con otras fuentes complementarias como el Fondo de Inversiones de Teruel (FITE).

Además de encuadrarse en una de las acciones subvencionables, para ser elegidos es preciso que los proyectos solicitantes de las ayudas cumplan una serie de requisitos en cuanto a ubicación, grado de realización de la inversión, creación y mantenimiento del empleo, inversión mínima, financiación, plazo de ejecución y puntuación mínima.

La implementación del FTJ en la provincia de Teruel permite desarrollar actuaciones alineadas y coherentes con la visión global de un Aragón sostenible, competitivo, saludable y conectado que busca "la especialización inteligente de sus fortalezas y lograr una sociedad aragonesa cohesionada y equitativa".