Varios miles de manifestantes reclaman en Zaragoza la mejora de la financiación de la sanidad pública

ZARAGOZA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios miles de personas se han manifestado este sabado en el centro de Zaragoza en defensa de la sanidad pública y contra el "continuo deterioro" del sistema público.

Convocada por la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, la marcha ha contando con el respaldo de medio centenar de asociaciones, organizaciones políticas y colectivos ciudadanos.

"Era un grito en alza que tenía ya la ciudadanía y la sociedad, y ha habido ya muchísimas movilizaciones en centros de salud como los de Casetas, Utebo, Ejea los Caballeros. Había un grito social porque alguien empezase a encabezar y a liderar este tipo de movilizaciones y de defensa de la sanidad pública", ha asegurado la portavoz de la FABZ.

Los manifestantes ha coreado consignas reclamando una mejora de la financiación de la sanidad pública, especialmente de la partida dedicada a la Atención Primaria, puerta de entrada de los usuarios al sistema.

"El 80% de la demanda de la sanidad pública la recibe la Atención Primaria, pero está infravalorada y, sobre todo, infrafinanciada", ha criticado en los prolegómenos de la marcha la responsable de la comisión de Salud de la FABZ, Ana Lasierra, quien ha recordado la actual financiación del 13% frente al 25% que destinan algunos países europeos y que los convocantes fijan entre sys principales reivindicaciones.

"Siempre que invirtamos en Atención Primaria estaremos invirtiendo en prevención de salud y en curación antes de tener que necesitar especialistas o cirugías muchísimo más costosos", ha defendido Lasierra.

La manifestación ha partido del Paraninfo pasadas las 18.30 horas y ha recorrido el Paseo de la Independencia y la Plaza de España, el Coso, y la calle Alfonso hasta concluir en la Plaza del Pilar.

Unidos por el lema 'Aragón por la sanidad pública. A la privada, cero euros', los concentrados han llamado a eliminar los conciertos con la sanidad privada y mejorar la financiación para asegurar un servicio de calidad también en el medio rural.

"Sabemos que desde las administraciones hay que lanzar ofertas para los especialistas y para los que quieran trabajar en la medicina rural que sean más atractivas de lo que son. Es una cuestión de financiación y de invertir", ha reclamado Lasierra.

Algo para lo que ha demandado cerrar el grifo a la privada: "Siempre resulta que la inversión en la sanidad pública va sufriendo un deterioro frente a la privada con los conciertos que hacemos con ella, lo que perjudica también al que decide trasladarse a cubrir esas plazas en el medio rural y a trabajar allí. Creemos que es necesario que la inversión y, sobre todo, hacer esos puestos de trabajo muchísimo más atractivos harían que se cubriesen esas plazas"

Por ello Lasierra ha pedido al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, que "escuche" a los ciudadanos. "Desde la Federación de Barrios llevamos reclamando desde hace muchísimo tiempo y ahora contamos con un respaldo social y por eso le pedimos que los nuevos presupuestos, si salen, que tengan la financiación necesaria y que no sea un presupuesto para la sanidad que nazca ya con un déficit como ha nacido el del año 2024".

Unas mejoras que , ah puntualizado, no deben ceñirse a cubrir las necesidades, "sino que deben aportar mejoras, tanto al servicio que se presta a los ciudadanos como en las condiciones laborales de los profesionales para que las plazas no queden desiertas. Y entendemos que esto es una cuestión de voluntad política y de creerse la sanidad pública como único referente para la salud de todos", ha establecido.

En referencia a esa voluntad por mejorar el presupuesto dedicado a la sanidad, ha indicado, "aunque Aragón parte de una infrafinanciación por parte del Estado y debemos luchar por mejorarla, la sanidad depende del Gobierno de Aragón, que si no tiene fondos para cubrir la Atención Primaria, no debería atender primero necesidades como las de Aramón, que va a beneficiar a cuatro empresas y no a toda la sociedad aragonesa como hace la sanidad pública", ha concluido.