La VI Convención Turespaña reúne a 500 profesionales en Zaragoza con el turismo internacional como eje de la edición

Foto de familia durante la inauguración de la VI Convención Turespaña, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, a 21 de octubre de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Este evento anual es el principal punto de encuentro para el sector turístico español (ta - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VI Convención de Turespaña ha congregado a más de 500 profesionales del sector, entre representantes de administraciones, destinos, empresas, asociaciones y expertos nacionales e internacionales, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, con el reto del turismo internacional como eje de la edición.

Así, la inauguración oficial, que ha tenido lugar este miércoles, ha contado con la asistencia del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; además de la secretaria general de ONU Turismo, Shaikha Alnuwais; y la consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara.

Esta cita, organizada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Industria y Turismo, en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, analiza en su sexta edición la transformación del modelo turístico español, la evolución de los mercados emisores, la inteligencia artificial y las nuevas estrategias de promoción y comercialización. Todo ello bajo el lema 'Do You Speak Global? El turismo internacional como palanca de transformación'.

"Partimos de cifras importantes", ha indicado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que ha apuntado que hasta agosto, España ha recibido 70 millones de turistas internacionales y "crece más el gasto que el volumen", por lo que "vamos en una buena senda".

"Hemos llegado a 100.000 millones hasta el mes de agosto de contribución del turismo internacional a la economía española y lo más importante es que 3.093.000 trabajadores y trabajadoras se dedican al turismo", ha agregado Jordi Hereu.

Hereu ha apostado por una estrategia basada en gestionar la demanda y no "haciendo lo que se hacía durante muchas décadas, que era venir de cualquier manera, en cualquier momento, para cualquier motivación", sino "seleccionar de manera intencional quién, cómo, por qué y cuándo se quiere venir a España. En esto la oferta tiene mucho que expresar".

"MUCHO QUE OFRECER"

Durante su intervención, Jorge Azcón ha señalado a Aragón como "una comunidad del interior de España también tiene mucho que ofrecer al turista internacional" y ha recalcado que el "éxito" cosechado por esta región en los últimos años "está generando más actividad económica, más empleo y más desarrollo", aunque "tenemos que ser capaces de gestionar ese crecimiento de forma sostenible".

El presidente de la comunidad autónoma ha hecho alusión a los 4.070.000 viajeros que recibió Aragón en 2025 --680.000, aproximadamente, internacionales--, frente a los 4.020.000 del año anterior.

Estos datos significan que "hemos conseguido consolidar ese crecimiento" por encima de los cuatro millones de visitantes y cuyo impacto económico también supera los 4.100 millones de euros, en torno al 10,7% de toda la riqueza de la comunidad autónoma, y alcanza los 67.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Sobre el turismo en la comunidad autónoma, Azcón ha recalcado la apuesta del Gobierno de Aragón por esta actividad con iniciativas como el Plan Pirineos, que conlleva una inversión de 90 millones en los próximos años, o la gestión de los fondos Next Generation para planes de sostenibilidad turística, "con unos resultados realmente espectaculares" y una inversión total de 85 millones. Ha apostillado que la ejecución ha ascendido al 99,27%.

También ha hablado el jefe del Ejecutivo autonómico de las más de 30 conexiones aéreas con 15 países para 2027, con el objetivo de superar el 1,3 millones de viajeros al año y "que facilitarán la llegada de visitantes, mejorarán el acceso a nuestros mercados y reforzarán la capacidad de Aragón y para atraer ese turista internacional".

Ha mirado a 2028 como "una oportunidad extraordinaria para proyectar Aragón al mundo con la conmemoración del Bicentenario del fallecimiento de Goya".

Por otro lado, Azcón ha puesto el foco en la vivienda como "uno de los principales obstáculos para poder contratar trabajadores y que muchas personas puedan desarrollar su proyecto de vida en nuestros municipios con mucho peso turístico".

En este punto, ha reflexionado: "Podemos atraer visitantes, abrir hoteles, ampliar la oferta de actividades, llenar restaurantes, conseguir que nuestras estaciones de esquí sigan teniendo temporadas excelentes, pero ¿dónde viven las personas que trabajan en el sector del turismo?". Para intentar dar una solución, Azcón ha mencionado el programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo', para impulsar viviendas en aquellos municipios en los que la industria turística tiene un mayor peso.

"El turismo ofrece a Aragón una gran oportunidad y, a su vez, Aragón tiene patrimonio, naturaleza, cultura y talento", ha expuesto el presidente del Gobierno de Aragón, que se ha emplazado a "acompañar en ese esfuerzo a las inversiones, infraestructuras y políticas para que respondan a las necesidades reales".

UNA ESTRATEGIA "CLARA Y AMBICIOSA" EN ZARAGOZA

Por su parte, Natalia Chueca ha reivindicado la estrategia turística impulsada desde el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha permitido alcanzar cifras récord de visitantes y consolidar la ciudad como destino urbano. En este sentido, ha defendido que los resultados turísticos "no son fruto del azar. Es el resultado de una estrategia clara, ambiciosa y rigurosa".

Ha precisado que el pasado año 2025, Zaragoza cerró sus cifras de turismo con más de 2.300.000 pernoctaciones y con un impacto económico de 700 millones de euros.

"Frente a la estacionalidad, nosotros respondemos con una política deliberada de grandes eventos. Un calendario cultural planificado milimétricamente como herramienta de desarrollo económico e identidad urbana. Zaragoza no espera al visitante. Zaragoza provoca el viaje", ha afirmado Chueca.

Chueca también ha destacado la importancia de mejorar la conectividad internacional, recordando la licitación, junto al Gobierno de Aragón, de más de 30 conexiones aéreas con 15 países para 2027. Una estrategia que se suma al potencial del patrimonio histórico y cultural de Zaragoza, su gastronomía y acontecimientos como la Navidad, la Semana Santa, Zaragoza Luce o Vive Latino.

"Zaragoza habla global. Y Zaragoza se abre al mundo con determinación", ha concluido la alcaldesa, incidiendo en el papel del turismo como motor económico y generador de oportunidades.

La consejera delegada del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), Gloria Guevara, ha anotado: "España no solamente es campeón del mundo en fútbol, es campeón del mundo en turismo y un ejemplo a seguir porque es líder en captación de gasto internacional, es un caso de éxito".