Vox alerta del "aumento considerable" de voto exterior en Huesca y Teruel por el intento de "pucherazo" de Sánchez

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón y vocal del CEN, Alejandro Nolasco, en declaraciones a los medios de comunicación este martes, frente a la Delegación del Gobierno en Aragón. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vocal del Comité Ejecutivo Nacional de Vox, Alejandro Nolasco, ha alertado de que "se ha demostrado" que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "ha intentado dar un pucherazo" para ganar las elecciones generales del próximo 29 de noviembre por medio de la 'ley de nietos' y en el caso de Aragón, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), que engloba a los españoles con derecho a voto en el exterior, "ha aumentado considerablemente" y "en un punto alarmante" en las provincias de Huesca y Teruel.

Así lo ha expresado Nolasco este martes en declaraciones a los medios de comunicación, frente a la Delegación del Gobierno de España en Aragón, acompañado de los diputados autonómicos Santiago Morón, David Arranz, Juan Vidal; y la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres.

El "tirano de La Moncloa", ha indicado Nolasco en alusión a Pedro Sánchez, "va a intentar lo que sea para quedarse en el poder", incluso "adulterar el censio", es decir, "atentar contra algo sagrado como es la soberanía, porque si nos roban el poder de decidir a nuestros gobernantes, estamos absolutamente vendidos".

"Ha intentado dar un pucherazo para intentar ganar las elecciones, no digo que no lo vaya a volver a intentar", ha insistido Alejandro Nolasco, que ha detallado que el censo exterior de la provincia de Huesca "se ha incrementado un 19,4%, con 1.562 nuevos votantes hasta un total de 9.607 electores" con la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, conocida como 'ley de nietos'.

Ha contextualizado que esta cifra es "superior a los 5.477 votos que le faltaron al PSOE en las anteriores elecciones generales para hacerse con un diputado más en la provincia oscense".

Esta situación, ha continuado, se repite en la provincia de Teruel, donde el incremento es de un 16,5%, con 830 nuevos electores, lo que implica que el censo exterior de la provincia sea de 5.849 votantes. En este escenario, ha precisado que el censo exterior de Teruel "también se encuentra por encima de los 4.361 votos que le faltaron al PSOE para obtener un nuevo diputado en la provincia turolense".

En el caso de la provincia de Zaragoza, también ha crecido el censo exterior un 17,7% con 4.587 nuevos votantes, hasta un total de 30.563 electores, según han apuntado desde Vox, para agregar que en 2023, el PSOE se quedó a 26.919 votos de obtener un nuevo diputado en la provincia de Zaragoza.

SEIS MUNICIPIOS

Desde la formación política han señalado que en Aragón hay seis municipios con más electores en el extranjero que residentes y se trata de Sigües, Urriés, Biel, Lobera de Onsella y Mianos en la provincia de Zaragoza; así como Tronchón en la provincia de Teruel.

El Gobierno de España "tiene en funcionamiento todas las instituciones que ha colonizado al servicio del PSOE", han comentado desde Vox, para referirse al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho a voto de las personas nacionalizadas gracias a la 'ley de nietos' articulada en la Ley de Memoria Democrática.

"Desde Vox lucharemos con todas las vías legales para parar este pucherazo y si va a echar mano del Defensor del Pueblo o del Tribunal Constitucional, vamos a intentar pararlo. Por Vox no va a quedar, vamos a intentar hacer todo lo posible como digo para frenar este auténtico disparate", se ha comprometido Alejandro Nolasco.

En esta línea, ha advertido: "No es una broma, no es una retahíla de frases que se dicen en campaña electoral. Esto es serio. Se ha demostrado que ese voto CERA ha crecido y que ha sido con interés de boicotear o adulterar las elecciones, algo que no habíamos visto nunca en España. Dijimos que lo peor de Sánchez estaba por llegar y nos estamos dando cuenta de que está llegando".

CONGRESO Y SENADO

En otro orden de cosas, Nolasco se ha referido al posible acuerdo entre PP y Vox para las listas del Senado y así buscar una mayoría, después de que PSOE y Frente Amplio hayan pactado concurrir conjuntamente a la Cámara Alta.

"No soy yo la persona indicada para hacerlo, sino que tiene que ser nuestro presidente nacional --Santiago Abascal-- quien se pronuncie sobre eso", ha manifestado, no obstante, ha apostillado: "Lo que está claro es que hay que frenar este pucherazo, tenemos que frenar a una izquierda que es la izquierda más radical que hemos padecido en los últimos años. Tenemos que actuar en consecuencia".

Igualmente, ha evitado pronunciarse sobre los nombres que integrarán las listas al Congreso por las provincias aragonesas, puesto que "son anuncios que se han de hacer de manera coordinada y de manera general. Hay que esperar a su momento y a que desde la sede central se decida hacer públicos esos nombres".

Para Nolasco, las elecciones generales del 29 de noviembre "se afrontan igual" que se las de 2019 y 2023: "Intentando ganar para conseguir el mayor resultado posible y para que Vox pueda gobernar, como es lógico, en solitario y aplicando el cien por cien de su programa".

"Nosotros no venimos a ser el coche escoba de nadie, eso lo hemos dicho antes y lo decimos ahora", ha recalcado el también portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, quien ha rechazado que exista un "pacto de no agresión" con el PP: "Simplemente es que nosotros vamos a defender nuestras ideas y los demás que defiendan las suyas".

VITO QUILES EN ZARAGOZA

Por otro lado, Nolasco ha defendido "la libertad de expresión" y ha opinado que "cada uno puede ir a las conferencias o a los actos que estime oportuno" y "eso de censurar o no censurar, pues me parece mal", dado que "la libertad es precisamente eso, que cada uno pueda ir a un sitio y hablar de lo que cree, siempre y cuando no atente contra principios elementales y básicos, contra la dignidad de las personas o se cometan delitos".

De este modo ha respondido Nolasco a preguntas de los medios de comunicación sobre el acto de Vito Quiles previsto para el jueves, 22 de octubre, en la Facultad de Derecho de Unizar, en Zaragoza, en el marco de su gira 'Mafia o Patria'.

Por parte de la Universidad de Zaragoza han emitido un comunicado en el que la institución "considera necesario preservar la neutralidad institucional de sus campus ante la proximidad de los procesos electorales y recuerda que sus instalaciones deben mantenerse al servicio de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y la convivencia de toda la comunidad universitaria".

A juicio de Nolasco, "todo son fines partidistas. Todo el mundo tiene algún tipo de pensamiento político y si lo expresa, hay gente que no le va a gustar. Pero yo entiendo que tiene que haber una libertad para que cada uno pueda decir lo que le dé la gana".

En definitiva, "cualquier persona tiene derecho a decir lo que es oportuno y el límite es el Código Penal. A partir de ahí, cualquier persona puede, en consecuencia, escuchar a esa persona que diga la opinión política que tenga, que considere lo que sea", ha zanjado.