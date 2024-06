VOX critica "la traición" de los diputados de PSOE y CHA por apoyar la ley de amnistía y "la claudicación" del PP

ZARAGOZA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, ha criticado este miércoles "la traición" de los diputados del PSOE Aragón y de CHA-Sumar al Congreso por apoyar la aprobación de la ley de amnistía y ha criticado que "la claudicación" del PP haya impedido la tramitación, en el Parlamento aragonés, de una proposición no de ley de su grupo en este sentido.

Tras la reunión de la Mesa y la Junta de Portavoces, esta mañana, Morón ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha lamentado que la Mesa haya decidido no calificar su PNL para reprobar al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras la aprobación de la ley de amnistía. "VOX es el único partido que defiende de manera firme la unidad de España", ha proclamado.

Morón ha explicado que VOX y PP han presentado esta iniciativa parlamentaria para "censurar la actitud de Sánchez y todo su Gobierno por ceder ante las pretensiones de los partidos separatistas y aprobar la ley de amnistía, contraria a la unidad de España, la igualdad de todos los españoles, la Constitución y el Estado de Derecho".

En segundo lugar, también querían "censurar la actitud de todos aquellos diputados que votaron a favor de la ley de amnistía, que eximía a todos los golpistas catalanes de sus crímenes y Sánchez conseguía la investidura a cambio".

"Sin el voto de todos y cada uno de estos diputados no habría sido posible", ha recalcado Morón, quien ha resaltado "la responsabilidad" de todos los diputados al Congreso que apoyaron la ley de amnistía.

"Por este segundo punto la iniciativa ha sido rechazada en la Mesa y no podrá ser debatida porque consideran que se censura a los diputados, se censura la inviolabilidad o se cuestiona la inviolabilidad de los diputados a no poder ejercer de una forma libre o cuestionar sus manifestaciones políticas".

Morón se ha preguntado si no se puede censurar políticamente a esos diputados "que han garantizado la impunidad de los golpistas catalanes" y "si la libertad de expresión no debería proteger todas las opiniones políticas porque la izquierda lleva hostigando a VOX desde el principio de la legislatura".

Ha recordado que los partidos de izquierdas, desde el inicio de la legislatura, han solicitado la reprobación de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, del vicepresidente primero del Gobierno, Alejandro Nolasco, del consejero de Agricultura, Ángel Samper, y el cese de varios directores generales: "Al parecer, todo vale contra VOX".

"Parece ser que no se pueden cuestionar las opiniones de los diputados, en este caso los diputados socialistas en el Congreso, aprobando la ley de amnistía", se ha quejado Morón, criticando que "en el debate suscitado en la Mesa el Partido Popular lamentablemente ha decidido claudicar y no apoyar a VOX y gracias a esta decisión del Grupo Popular, la proposición no de ley sobre la censura al presidente del Gobierno no podrá debatirse en el próximo Pleno". Ha anunciado que VOX presentará otra iniciativa sobre este asunto para su debate en Pleno.

Morón ha considerado que el PP "debería haber bloqueado la tramitación de la ley de amnistía en el Senado y romper cualquier negociación con el PSOE, pero ahí están".

"Aragón es una región que siempre ha sido leal a España y este acto supone una traición a los aragoneses", ha proclamado Morón, añadiendo que "es insoportable ver a unos delincuentes golpistas jactarse desde la tribuna del Congreso de los diputados de haber humillado al Gobierno de la nación". "Para VOX, lo que es inviolable son los derechos y libertades de todos los españoles y la soberanía territorial de nuestra nación".

El portavoz de VOX ha cuestionado "la interpretación que se ha hecho de una sentencia del TC según la cuál a los diputados se les protege en sus declaraciones y se habla de inviolabilidad jurídica", puntualizando: "Nosotros no estamos proponiendo en esta iniciativa que estas personas sean encarceladas o juzgadas", sino que "hay una responsabilidad política y esa inviolabilidad es jurídica pero no política".

"Todos los políticos somos y debemos de ser responsables de nuestros actos de lo que decimos y de lo que hacemos y nos parece realmente sorprendente que no se pueda poner en tela de juició y no se pueda criticar la posición que han adoptado unos políticos en el Congreso de los Diputados, más cuando con esa decisión se tambalea el Estado de Derecho y pone en grave peligro la democracia en España", ha aseverado Morón.

"Lo que nos parece sorprendente también es que a esa interpretación que se ha hecho en la Mesa se haya sumado también el Partido Popular porque el PP es un partido que se ha opuesto y que se ha manifestado todos los días en contra de la de la ley de amnistía, pero cuando se le exige dar un paso más parece que dan un paso hacia atrás".