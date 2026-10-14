Vox pide en una moción frenar el "fraude" electoral de la 'Ley de Nietos' y proteger el valor del voto

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres. - VOX ZARAGOZA

ZARAGOZA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Zaragoza, Eva Torres, ha presentado una moción en la que pedirá frenar el "fraude" electoral de la denominada 'Ley de Nietos' y proteger el valor del voto de los zaragozanos.

Eva Torres ha anunciado el registro de una moción con el objetivo de "rechazar definitivamente la manipulación" del censo electoral que el Gobierno central "está llevando a cabo" mediante la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, denominada Ley de Nietos.

Torres considera una "anomalía democrática sin precedentes" el impacto que esta medida está provocando en el mapa electoral local y provincial. Desde Vox han alertado de que el procedimiento de adscripción territorial para el Censo de Residentes Ausentes (CERA) se está ejecutando de forma "completamente arbitraria y opaca".

En el caso específico de Zaragoza, el número de electores residentes en el extranjero censados para el último proceso electoral se ha incrementado en más de un 16 por ciento en comparación con los datos de 2022, alcanzando la cifra de 22.140 personas, ha destacado la portavoz de VOX.

AUDITORÍA COMPLETA DEL CENSO ASIGNADO A ZARAGOZA

Por ello, ha avanzado Torres, Vox exigirá en el pleno del Ayuntamiento una auditoría completa del censo asignado a la ciudad, para verificar los vínculos reales de los inscritos y "depurar" aquellas nacionalidades concedidas mediante instrucciones administrativas que consideran "fraudulentas e ilegales".

DERECHO EXCLUSIVO DE QUIENES POSEEN LA NACIONALIDAD ESPAÑOLA

Eva Torres ha recordado que el derecho al voto y la participación política en unas elecciones, es "exclusivo" de quienes poseen la nacionalidad española, que es el mayor vínculo personal que se puede tener con la Nación.

En este sentido, ha lamentado que "el Gobierno de Sánchez esté utilizando la Ley de Memoria Democrática para perpetrar un auténtico fraude masivo en la concesión de la nacionalidad a través de una instrucción ilegal de 2022, elaborada por Sofía Puente, hermana del Ministro Óscar Puente, que modificó el sentido original de la disposición adicional octava de esta norma".

Para Torres, este "intento de manipulación" por parte del Gobierno que preside Pedro Sánchez es una iniciativa de "extrema gravedad" y que tiene como objetivo "ganar fuera de España los votos que ha perdido dentro".

PROTEGER LA LIMPIEZA DEMOCRÁTICA

Por último, Eva Torres ha destacado que "no se puede consentir" que el voto de un zaragozano, que paga sus impuestos en la ciudad y construye el futuro de esta ciudad y España, valga lo mismo que el voto de alguien que "jamás ha pisado nuestras calles, ni tiene intención de hacerlo, ni tiene ningún arraigo con nuestro país y haya obtenido la nacionalidad en base a una instrucción tramposa", ha comparado.