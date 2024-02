VOX pide al PP la reunión de la comisión de seguimiento del Gobierno de Aragón tras la acogida de 13 menores extranjeros

Abascal se congratula de que se haya "caído el telón" de la Agenda 2030 y que los agricultores adviertan ya sus peligros



ZARAGOZA/MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

VOX ha pedido una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto suscrito con el PP en el Gobierno de Aragón para "pedir explicaciones" por la acogida de 13 menores extranjeros no acompañados que llegaron de Canarias sin el conocimiento de su socio y en contra del acuerdo de coalición de ambas formaciones.

Así lo ha anunciado en una rueda de prensa el presidente de VOX, Santiago Abascal, que ha cargado contra el presidente de Aragón, el 'popular' Jorge Azcón, por traer a esos 13 menores no acompañados pese a las advertencias del vicepresidente primero, Alejandro Nolasco. También ha exigido al PP que se comprometa a que "no llegue ni uno más" y no colabore con "el plan de inmigración ilegal masiva" del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Vamos a pedir una reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto en Aragón para pedir explicaciones y para que nos cuenten cuáles van a ser las medidas y los fondos públicos empleados para localizar a los padres de estos menores", ha indicado Abascal, que también ha reclamado que se garantice la seguridad "en los entornos donde estos menores van a estar".

Para el presidente de VOX, el Ejecutivo aragonés ha decidido acoger a 13 menores extranjeros "en contra del pacto suscrito" y sin decir "nada" a su socio de gobierno "a pesar de las advertencias que había hecho el presidente Nolasco", motivo que les ha llevado a solicitar una reunión de la comisión de seguimiento de la coalición.

En este sentido, ha denunciado que el reparto de migrantes llegados de Canarias constituye "una estafa para los españoles" en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "importando delincuentes", mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va "repartiéndolos por comunidades autónomas".

"SE HA CAÍDO EL TELÓN" DE LA AGENDA 2030

Abascal también se ha pronunciado sobre las manifestaciones en el campo de los últimos días y se ha solidarizado con los agricultores y los ganaderos ante "la aplicación de las políticas del Pacto Verde" y la "imposición de una agenda ajena a nuestros intereses", que considera como "la ruina del campo español" y europeo.

"Nos referimos a la Agenda 2030", ha continuado el presidente de Vox, que se ha congratulado de que "ha caído el telón" y que los agricultores "identifican perfectamente" en qué consiste la aplicación de "una agenda que les empobrece". "No hay más que escuchar a los agricultores cuando son entrevistados", ha añadido.

Por otra parte, ha arremetido contra Sánchez por acudir a la gala de los Goya "muy ufano, muy sonriente" y con "el pin de la Agenda 2030" en un "día de luto" por las movilizaciones de los agricultores, además de por plantear "soluciones ridículas y absolutamente insultantes" que "vuelven a constituir una estafa".

El líder de VOX también se ha hecho eco de la falta de agua en Cataluña, un territorio donde "sus dirigentes precisamente se han caracterizado por la insolidaridad", todo ello mientras "aquí echamos el agua dulce al mar, después la desalamos en el Levante y después quieren llevarla en barco hasta Cataluña". "Parece una broma, pero es absolutamente real", ha ironizado.

No obstante, "lo verdaderamente sorprendente" para Abascal es que el Gobierno "esté deslocalizando el trabajo" en el sector agrario porque "deslocalizan la producción y facilitan a países en vías de desarrollo la producción de todo aquello que se producía aquí", así como a la "importación masiva de trabajadores ilegales".