La XII Muestra de Cine de Ascaso congrega a más de 200 personas en su jornada inaugural

BOLTAÑA (HUESCA), 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XII Muestra de Cine de Ascaso (Huesca) ha congregado a más de 200 personas en su jornada inaugural para ver la proyección de 'La consagración de la primavera', la primera del programa que se alargará hasta este sábado, 2 de septiembre. El director del filme, Fernando Franco, al visitar este martes la era de la aldea de Sobrarbe, lo ha definido como "un acto de amor al cine".

La cinta del realizador sevillano generó controversia después de que uno de sus protagonistas, Telmo Irureta, recibiera el Goya 2022 a actor revelación y llevara a la actualidad un tema tabú como son los derechos sexuales de las personas con discapacidad física, en este caso, de un joven postrado en la cama a causa de una parálisis cerebral.

Durante el coloquio posterior a la proyección, el director ha explicado que "es el cine que me gusta como espectador, el que me genera preguntas y no pretende darme respuestas", al mismo tiempo que ha indicado que "hay un perfil de personas que abordan cualquier manifestación artística con el objetivo de que le corroboren el discurso que ya tienen formado".

"Esa inmovilidad es la que rechaza la 'Muestra de cine más pequeña del mundo', pero una de las más reivindicativas contra la intolerancia y la discriminación", han destacado dos de los miembros del equipo de voluntarios, Javier Perero y Tesa Giner. Asimismo, durante el discurso inaugural, han alertado sobre "la involución que está afectando a la sociedad en la defensa de derechos fundamentales".

Esa diversidad es la que hizo posible el nacimiento de la 'Muestra de Cine de Ascaso en 2012' y la que la ha consolidado como un referente cultural a lo largo de doce ediciones, ha informado el propio festival en una nota de prensa. "Gracias a un grupo de personas que de manera voluntaria ofrecen su trabajo durante las vacaciones y al empeño de los impulsores del proyecto, Ascaso está más habitada y es más habitable", han concluido ambos voluntarios.

LA CONSAGRACIÓN DE LA PRIMAVERA

'La consagración de la primavera' es el tipo de cine que ha defendido el festival desde su creación, no para alinearse con una postura, sino para invitar a la reflexión y provocar el debate que nos enriquece como sociedad. Cine que huye de los prejuicios, como señaló el director de la película.

"Nos ha criticado duramente incluso gente que no ha visto la película, pero también hemos recibido el agradecimiento de quienes no tenían una opinión definida y verla les ha hecho reflexionar sobre realidades que no conocían", han explicado en el comunicado.

70 AÑOS DE ESTRELLAS EN SAN SEBASTIÁN

El amor al cine como vehículo para la reflexión y como testigo de la historia. Eso es lo que recoge la exposición '70 años de estrellas', con la que la 'Muestra más pequeña del mundo' homenajea a una de las más grandes en su 70 aniversario. "El Festival de San Sebastián está contentísimo por la posibilidad de exponer estas cuarenta fotos en un entorno tan maravilloso al aire libre", ha señalado la comisaria de la exposición, Irati Crespo.

Ella es la responsable del archivo del festival donostiarra y del equipo que, durante más de cuatro años, ha estado trabajando en la recuperación y digitalización de las más de 55.000 fotografías analógicas que "explican la historia del festival, pero también de los cambios sociales y políticos del Estado", entre 1953 y 2008.

Semejante cantidad de imágenes las encontraron guardadas "en un garaje lleno de humedades", ha indicado Irati Crespo, lo que obligó al equipo encargado de su recopilación a llevar a cabo un intenso trabajo de restauración e investigación que, por ejemplo, les ha permitido descubrir hechos olvidados en la historia del festival o a comprender otros que habían quedado escondidos en fotografías recortadas.

La exposición estará instalada en la calle Única de Ascaso hasta octubre y después quedará a disposición de cualquier administración que quiera llevarla a otros municipios.

SESIÓN INAUGURAL

Tanto la visita comentada a cargo de Irati Crespo como la sesión cinematográfica junto a Fernando Franco han resultado un éxito de asistencia y participación por parte del público.

La jornada inaugural de la XII Muestra de Cine de Ascaso también ha reunido en la aldea pirenaica al diputado de Cultura de la Diputación de Huesca, Carlos Samperiz, a los alcaldes de Boltaña, José María Giménez, y Aínsa, Enrique Puesto, y a varios concejales de la capital del Sobrarbe, como las portavoces del PSOE, Elena Palacios, y del PP, Sonia Orús, y el portavoz de CHA, Joaquín Solanilla.