El XVI Encuentro 'Periodismo de altura' debate sobre la imagen que tienen los españoles de su país

Publicado 19/08/2018 15:29:50 CET

HUESCA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XVI edición del Encuentro 'Periodismo de Altura' reunirá este viernes, 24 de agosto, en Castejón de Sos (Huesca) a destacados periodistas para debatir sobre la imagen que los españoles tienen de su país, así como del futuro imprevisible de acontecimientos como el Brexit o las relaciones políticas en zonas de Europa.

El periodista en zonas de conflicto armado, Antonio Pampliega, será la estrella de la jornada. Tras ser secuestrado por el grupo terrorista Al Qaeda, compartirá su experiencia como corresponsal de guerra, han explicado desde la Asociación de Periodistas de Aragón.

El Encuentro 'Periodismo de altura' está coordinado por el jefe de la delegación en Bruselas de ABC, Enrique Serbeto, tras una larga trayectoria como reportero de guerra, reconocida con premios como el Salvador de Madariaga. Desde 2003, Serbeto acerca a todo el público el mundo del periodismo ya que la entrada a las jornadas es libre y las charlas están abiertas a la participación de los asistentes.

Antonio Pampliega compartirá con el auditorio las vivencias personales y profesionales en la sesión 'Un corresponsal en las nuevas guerras', a las 19.30 horas, poniendo el punto final al encuentro. Pampliega, secuestrado durante diez meses por Al Qaeda en Siria, ya narró parte de esta experiencia en el libro 'En la oscuridad' y, ahora, el periodista trabaja en 'Pasaporte Pampliega', un programa para Cuatro con reportajes de investigación sobre temas como el Coltan, uno de los minerales más preciados que se encuentra en el Congo y cuyo negocio ha supuesto una cruenta guerra.

La inauguración oficial de las jornadas, a las 16.30 horas correrá a cargo del alcalde de Castejón de Sos, José Manuel Abad, y el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, además de Enrique Serbeto.

El evento continuará con la mesa redonda 'Una reflexión sobre la crítica. ¿Somos demasiados autocríticos con nosotros y nuestro país?', a partir de las 16.45 horas. Según el programa provisional, este espacio de debate contará con contertulios como el director adjunto de La Vanguardia, Enric Juliana; el periodista y escritor Ramón Lobo; el diputado del Parlamento Europeo, Francisco Gambus; el primer alcalde de Badalona después de la Transición, Mario Díaz, y la periodista Eva Pérez Sorribes, directora de contenidos de Radio Zaragoza y vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Periodistas de Aragón.

Todos ellos reflexionarán sobre el porqué se tiende a infravalorar el país o territorio de origen ante otros lugares, cuando en muchos casos no hay razones de peso para ello.

FUTURO

Seguidamente, sobre las 18.00 horas, llegará el debate 'De sorpresa en sorpresa. ¿Qué más hechos inesperados nos depara el futuro?'. "En una época donde lo más previsible es lo imprevisible, queremos ver qué sorpresas nos puede deparar el futuro", apunta Enrique Serbeto, que recuerda como el diario estadounidense "Financial Times" erró al afirmar que "las dos únicas cosas seguras que van a pasar este año (por 2017) es que Trump no va a ser elegido y que en el referéndum del Brexit saldrá que no".

En esta sesión participarán, entre otros, la periodista de los Servicios Informativos de RTVE y excorresponsal de esta cadena en Alemania, Pilar Requena; el periodista especializado en temas sociales e internacionales, Bru Rovira, y el corresponsal en París de RNE, Francisco Forjas, junto con Carlos Barrabés, emprendedor y experto en nuevas tecnologías.

El Encuentro 'Periodismo de Altura' está organizado por el Ayuntamiento de Castejón de Sos, con el patrocinio de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y la colaboración de la Asociación de Periodistas de Aragón.