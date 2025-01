ZARAGOZA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los XXVI Premios de la Música Aragonesa abren el periodo de votaciones y presentación de candidaturas hasta el próximo 25 de enero, plazo en el que el público puede apoyar a quienes consideren merecedores del premio a Mayor Proyección y presentar también sus propuestas al jurado en el resto de categorías.

Igualmente hasta esa fecha, los artistas podrán directamente presentar su inscripción en las categorías de Mejor Portada, Mejor DJ y Mejor Videoclip.

La elección de los artistas de Mayor Proyección, categoría del público, saldrá de lo que determine el voto desde las redes y puede concretarse a través del enlace 'votar.premiosdelamusicaragonesa.com/voto-a-mayor-proyeccion'.

Además, desde este apartado de la web Premios de la música aragonesa 'premiosdelamusicaragonesa.com/inscripciones/', los artistas pueden presentar su candidatura a Mejor Audiovisual --para videoclips y documentales-- a Mejor Disc Jockey y a Mejor Portada. A diferencia del resto de categorías, sin el correspondiente alta no puede optarse a ganar ninguno de estos tres premios y el jurado votará solo en base a las candidaturas presentadas.

El resto de categorías no especiales las elige directamente el jurado compuesto por las más de 200 personas académicas de los Premios de la Música Aragonesa. No obstante, para que estos expertos tengan en cuenta el mayor número de propuestas posibles, cualquier persona puede dar proyectos de alta desde este el enlace 'votar.premiosdelamusicaragonesa.com/propuestas/' en las correspondientes categorías en las que encajen. No son altas vinculantes, simplemente sirven para que al jurado no se le olvide nada de lo que sucedió en 2024.

Las primeras nominaciones las primeras nominaciones a los próximos Premios de la Música Aragonesa las protagonizan Gabriel Sopeña, como más votado en los Discos Aragoneses 2024 a través de Aragón Musical, por su disco 'Desiertos'; Pilar Almalé le sigue por su álbum 'Golondrinas'; y Vizcaíno Reyes aparece en tercer puesto con su referencia 'Identidad'.

Estos tres trabajos son oficialmente las primeras nominaciones a los 26º Premios de la Música Aragonesa y lo hacen dentro de la categoría de Mejor Álbum. Se puede consultar la lista completa de álbumes y epés desde el espacio web 'aragonmusical.com/2025/01/lista-definitiva-de-los-discos-aragoneses-mas-votados-de-2024/'.

Las categorías especiales, por su parte, las elige directamente la dirección de Aragón Musical, entidad gestora de los Premios de la Música Aragonesa.