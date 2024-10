Zamora (PSOE) dice que las nuevas ayudas de Atención Temprana marginan a las familias más vulnerables

ZARAGOZA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista de Bienestar Social y Familia, Pilimar Zamora, ha denunciado este martes que el nuevo sistema de ayudas individuales que quiere implementar el Gobierno de Aragón en el servicio de Atención Temprana excluye a las familias más vulnerables al obligarles a adelantar el dinero de los tratamientos de los menores.

Zamora ha advertido que esta medida rompe con el modelo de atención pública y concertada que ha permitido a Aragón atender a menores con trastornos en su desarrollo o en riesgo de padecerlos durante más de 20 años, y que ahora se convierte en "un sistema privatizado que margina a las familias que no pueden permitirse adelantar el dinero". Además, ha lamentado que la situación se haya empeorado en la provincia de Zaragoza, donde la lista de espera para recibir tratamiento ha aumentado un 37,6%.

Zamora ha recordado que la Atención Temprana en Aragón ha sido posible gracias a la coordinación entre sanidad, educación y servicios sociales, formando una red sólida de centros públicos y concertados con entidades sin ánimo de lucro.

Este modelo permitía dar una respuesta rápida e integral a las necesidades de los menores de 0 a 6 años, especialmente a aquellos con diagnósticos que requieren atención urgente.

Sin embargo, la portavoz socialista ha advertido que este sistema está en peligro. "En lugar de reforzar la infraestructura pública existente, el gobierno ha lanzado una convocatoria de ayudas individuales que beneficia solo a las familias capaces de adelantar el coste de los tratamientos", ha incidido.

"Esta medida deja fuera a las familias que no pueden permitirse cubrir estos gastos de antemano, generando desigualdad y vulnerando el derecho a la atención de los menores que más lo necesitan", ha agregado Zamora, al tiempo que ha explicado que, las ayudas estarán disponibles solo durante diez meses y medio, de enero a noviembre de 2024, y muchas familias, incluso aquellas que pudieran adelantar el coste, pueden tener dificultades para encontrar centros de tratamiento cercanos en el caso, por ejemplo, del medio rural.

"A pesar de contar con un presupuesto de 200.000 euros para la atención temprana, el gobierno no ha destinado fondos a aumentar el personal en los centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) ni a extender la colaboración con entidades sin ánimo de lucro, como se hacía con los equipos itinerantes en el pasado", ha criticado.

FALTA DE RESPUESTAS

La portavoz también ha censurado la falta de transparencia de la consejera que no ha respondido a las cuestiones planteadas por los socialistas sobre dónde se están llevando a cabo los tratamientos ni quién supervisará la calidad de las prestaciones. "Se nos dice que no hay suficientes plazas públicas, pero la realidad es que no se ha continuado con el desarrollo progresivo de la atención temprana que se impulsó en las legislaturas anteriores, con un presupuesto que pasó de 3,8 millones de euros en 2015 a 8 millones en 2023", ha dicho.

"A pesar de contar ahora con un presupuesto histórico, el gobierno decidió no incrementar en atención temprana, lo cual pone en peligro la igualdad de oportunidades para los menores que necesitan estos servicios esenciales", ha apostillado Pilimar Zamora.

Por ello, el Grupo Socialista va a proponer destinar los 500.000 euros previstos para la convocatoria de 2025 a reforzar el sistema público, reforzar los equipos de valoración y tratamiento del IASS e incrementar los equipos itinerantes, que han demostrado su efectividad.

Además, exigen que, de no revertirse la medida, no se obligue a las familias a adelantar el dinero de los tratamientos, ya que "esto significaría que por primera vez en la historia se excluiría de este servicio a los niños y niñas cuyas familias no puedan asumir este coste".

Zamora ha reiterado el compromiso del Partido Socialista en defender el carácter público de la Atención Temprana y su accesibilidad para todas las familias y el refuerzo de su proximidad, recordando que fue el Gobierno de Javier Lambán quien impulsó los equipos itinerantes que permiten atender a los menores y a sus familias también en el medio rural.