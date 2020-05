La DPZ adelanta a junio el segundo pago del PLUS para aportar liquidez a los municipios

La cuantía de esta segunda remesa asciende a 13 millones de euros

ZARAGOZA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zaragoza (DPZ) va a adelantar a principios de junio el abono de los 13 millones de euros correspondientes al segundo pago del plan unificado de subvenciones (PLUS), que pueden transferirse hasta el 30 de septiembre pero que se va a abonar en los próximos días para continuar dando liquidez a los ayuntamientos para afrontar la crisis del coronavirus.

Según ha informado la institución provincial, ese nuevo anticipo se suma al de los impuestos y las tasas que la Diputación recauda en nombre de los municipios y va a suponer que, a lo largo de los meses de mayo y junio, los 292 consistorios de la provincia van a recibir más de 38 millones de euros.

"El PLUS 2020 se aprobó definitivamente el 29 de abril, lo que en principio suponía que este mes los ayuntamientos iban a recibir los 11 millones de euros correspondientes al primer pago de las ayudas", ha explicado el presidente de la Diputación, Juan Antonio Sánchez Quero.

Sin embargo, Sánchez ha resaltado que "la buena salud financiera de la Diputación de Zaragoza" hace que se esté en disposición de "adelantar también los 13 millones de euros del segundo pago, que podían abonarse hasta finales de septiembre pero que se van a transferir en los próximos días".

De esta forma, durante los meses de mayo y junio la institución habrá abonado a los ayuntamientos unos 24 millones de euros correspondientes a los dos primeros pagos del PLUS 2020 --incluido un plan de concertación totalmente incondicionado de 3,5 millones--.

Asimismo, se han traspasado otros 14,7 millones de euros en concepto de adelanto de las entregas a cuenta que reciben mensual o trimestralmente los consistorios que delegan en la DPZ la recaudación de sus impuestos y tasas, así como 1,5 millones de euros dentro del plan extraordinario de concertación por la epidemia de coronavirus.

Del total transferido, 5 millones de euros constituyen ayudas totalmente incondicionadas que los ayuntamientos podrán destinar a lo que sea más urgente para cada uno de ellos.

"Desde que empezó la crisis del coronavirus hemos tenido claro que nuestra prioridad debía ser apoyar en todo lo posible a los ayuntamientos de la provincia poniendo a su disposición toda la capacidad financiera de la Diputación de Zaragoza", ha destacado el presidente.

De igual manera, ha subrayado que la institución provincial levantó la suspensión de los plazos del PLUS 2020 derivada de la declaración del estado de alarma para que los municipios pudieran empezar a recibir los fondos lo antes posible. "Si no lo hubiésemos hecho, el plan todavía no se habría aprobado definitivamente y aún faltarían semanas para los primeros pagos", ha apostillado.

RENUNCIA AYUDAS PLUS

Además, la Diputación de Zaragoza también va a permitir que los ayuntamientos renuncien a aquellas ayudas del PLUS 2020 que no puedan utilizarse debido a la crisis del coronavirus y que además destinen ese dinero a lo que más necesiten en cada caso.

Los municipios que decidan rechazar esas ayudas, que en total suman 6,2 millones de euros, recibirán el mismo importe al que hayan renunciado a través de un plan de concertación totalmente incondicionado que se aprobará en las próximas semanas.

"Los ayuntamientos hicieron sus peticiones para el PLUS 2020 el pasado verano, cuando nadie podía prever las circunstancias totalmente excepcionales en las que nos encontramos por culpa de la pandemia. Por eso hemos buscando una fórmula que permita que los ayuntamientos puedan renunciar a aquellas partidas que no pueden ejecutar y que además no pierdan capacidad de inversión y de prestación de servicios", ha remarcado Sánchez Quero.