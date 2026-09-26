Zaragoza tendrá el mapa aéreo digital más preciso de una urbe española tras capturar más de 240.000 imágenes con drones

La capital aragonesa tendrá el mapa aéreo digital más preciso de una gran urbe española. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha un proyecto tecnológico para escanear la ciudad desde el cielo y crear el mapa aéreo de una gran urbe más exacto, detallado y moderno de España. Con este objetivo, se han capturado más de 240.000 imágenes con drones.

Gracias a los vuelos con drones de última generación, la capital aragonesa está generando lo que técnicamente se conoce como una Ortofotografía Verdadera (True Ortho) de todo su término municipal, un avance que, en palabras del consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, "transformará por completo la forma en la que el Consistorio gestiona el día a día de la ciudad".

Tras haber completado con éxito la captura de imágenes aéreas de los distintos barrios y entornos rurales del municipio, el proyecto, que está capitaneado por la Unidad de Información Geográfica de Urbanismo, entra ahora en su fase decisiva con el ensamblaje de toda la información e imágenes recopiladas.

"Los mapas aéreos tradicionales o las imágenes por satélite suelen tener un problema: los edificios altos se inclinan visualmente tapando calles, aceras o mobiliario urbano", ha explicado Serrano para justificar la necesidad de esta tecnología.

"Al tomar cientos de miles de fotografías desde múltiples ángulos y combinarlas, conseguimos una imagen plana, perfecta y sin puntos ciegos, donde cada elemento de la ciudad está exactamente en el lugar que le corresponde", ha detallado el consejero municipal.

Para los ciudadanos, esto se traduce en mejores servicios, ya que "este súper-mapa permitirá al Ayuntamiento agilizar obras y urbanismo, pudiendo planificar de forma milimétrica nuevas calles, zonas verdes o infraestructuras sin sorpresas", ha asegurado Víctor Serrano.

Además, ha añadido que servirá para "mejorar la atención a las emergencias y la seguridad, ya que Bomberos y Policía dispondrán de una radiografía perfecta de las calles y edificios para intervenir de forma más rápida y segura; y optimizar el mantenimiento, es decir la gestión del arbolado, la limpieza o el estado del asfalto, porque todo estará registrado con una claridad sin precedentes".

CUARTA CIUDAD DE ESPAÑA

Zaragoza, la cuarta ciudad de España en número de habitantes, se convierte con este proyecto en la primera gran urbe del país en tener una radiografía aérea de esta magnitud --abarcando más de 30.000 hectáreas-- con unas características técnicas tan asombrosas.

"El nivel de detalle será extremo, con un resolución de 2,7 centímetros, dado que las cámaras empleadas captan detalles de menos de tres centímetros", ha especificado el consejero de Urbanismo. El margen de error de la ubicación de cualquier elemento en el mapa será, por tanto, inferior a seis centímetros.

Además, en la zona urbana, las fotos se solapan entre un 80% y un 90% --tanto a lo largo como a lo ancho--, por lo que al superponerlas, el ordenador crea una imagen continua y perfecta de toda la ciudad. Se podrá así distinguir desde el cielo un objeto del tamaño de una moneda.

"Lo cual no supone que vaya a aplicarse sobre los peatones, dado que aplicaremos estrictas medidas correctoras para garantizar el cumplimiento y la privacidad ciudadana al respecto", ha aclarado Víctor Serrano.

El producto final supondrá un salto de calidad sin precedentes para el Sistema de Información Geográfica (SIG) del Ayuntamiento, que es el "cerebro digital" que coordina todos los datos espaciales del municipio y que emplean los funcionarios a la hora de la gestión y planificación de múltiples servicios e intervenciones.

DRONES A CIEN METROS DE ALTURA

Los trabajos están siendo ejecutados por la empresa especializada Ingeniería Digital y Medio Ambiente (Idyma), utilizando drones. Para garantizar la total tranquilidad de los vecinos y el funcionamiento normal de la ciudad, las aeronaves han operado a una altura constante e imperceptible de 100 metros sobre el terreno.

"La operativa cuenta con las más estrictas garantías de seguridad y dispone de todas las autorizaciones especiales de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA)", ha aseverado Serrano.

Además, los vuelos sobre el casco urbano se han desarrollado en perfecta coordinación con Policía Nacional y la Policía Local de Zaragoza, asegurando que este hito tecnológico se realice de forma fluida y totalmente controlada.

"Con este proyecto, Zaragoza se sitúa a la vanguardia nacional en innovación cartográfica al servicio del ciudadano", ha subrayado el consejero. Para dar forma a esta vista aérea perfecta, la flota de drones está capturando un total aproximado de 240.000 fotografías a lo largo de todo el municipio.

"El proceso informático posterior no se limita a unir estas imágenes como un puzle tradicional, sino que los programas informáticos generan una nube superdensa que contiene hasta 1.120 puntos de información por cada metro cuadrado de ciudad", ha ahondado el responsable municipal de Urbanismo.

Gracias a esto, Zaragoza se recrea primero como un molde virtual ultradetallado, compuesto por una malla con una separación de apenas tres centímetros, antes de convertirse en el mapa definitivo. Uno de los detalles más curiosos y desconocidos de este trabajo técnico es su absoluta dependencia de la posición del sol.

"Para lograr esa 'ortofotografía verdadera' perfecta y evitar que las sombras largas de los grandes edificios oscurezcan y oculten el asfalto o las aceras, los vuelos deben realizarse únicamente cuando la elevación del sol supera los 60 grados sobre el horizonte", ha revelado Víctor Serrano.

Esto ha obligado a concentrar las operaciones sobre el casco urbano en los meses de verano, concretamente en una estrecha ventana de tiempo entre las 11:30 y las 15:30 horas, aprovechando el momento de mayor verticalidad solar del año. Sin embargo, el éxito de esta misión no ocurre solamente en el cielo, donde el vuelo es supervisado por un equipo de 5 pilotos de drones con acreditaciones especiales.

En tierra firme, los ingenieros y topógrafos del proyecto han desplegado una red invisible de 300 puntos de apoyo y control repartidos minuciosamente por toda la geografía zaragozana.

Utilizando equipos GPS topográficos de extrema precisión, que realizan mediciones estáticas rastreando decenas de satélites simultáneamente, logran "anclar" matemáticamente las coordenadas de los drones al terreno real para asegurar un margen de error prácticamente inexistente.

El gran reto histórico de fotografiar desde el aire una ciudad grande es conseguir ver el fondo de las calles más estrechas, un problema que esta tecnología soluciona mediante un solape fotográfico masivo.

"Al sobrevolar la zona urbana de Zaragoza, los drones disparan con tal frecuencia que cada imagen se superpone de forma longitudinal con la anterior en un 90%", ha apuntado Serrano, para añadir que "al disponer de tantas capturas fotográficas de una misma calle desde diferentes ángulos, el sistema informático consigue eliminar por completo las áreas ocultas que tradicionalmente generan los tejados y cornisas, desvelando hasta el último detalle del mobiliario urbano".