ZeC critica la tala de 1.881 árboles al año y 941 se quedan sin reponer en Zaragoza y Gaudes alude a la seguridad

ZARAGOZA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha criticado la tala de 1.881 árboles anuales y 941 ejemplares se quedan sin reponer, a lo que la consejera municipal de Movilidad y Medioambiente, Tatiana Gaudes, ha replicado que es por accesibilidad y seguridad para los viandantes.

Tatiana Gaudes ha criticado que en el mandato de ZeC, entre 2015-19 se apearon en el viario urbano 2.883 árboles un año, otro 2.080 ejemplares, al siguiente 3.020 y el último 1.085 ejemplares. "Desconoce la gestión porque es debido a la accesibilidad que se tienen que apear y ZeC se tiene que aclarar porque muchos alcorques no tendrían que estar en ciertos espacios porque dañan las tuberías y hay alcorques que no deberían tener árboles. Hay que tener una visión integral de la ciudad".

En su réplica, Gaudes ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho un plan de choque de los árboles porque hasta 2019 había un "pésimo mantenimiento" por parte del Gobierno de la ciudad y se hizo un plan extraordinario con la ayuda de los bomberos. Las condiciones climáticas extremas como las lluvias torrenciales y el calor hace colapsar a muchos árboles que han tenido que ser apeados, ha relatado.

"Estamos en un momento de cambio y transición y hay que hacer pedagogía de cómo queremos las calles y los árboles y ZeC hace un flaco favor con una intervención tan destructiva".

Gaudes ha subrayado que los datos "avalan" la gestión del actual equipo de gobierno "no solo en el Bosque de los Zaragozanos, sino que en 2021, después de diez años, hay un saldo positivo con mas plantaciones que apeos en el viario público y se trabaja por tener alcorques completos y no vacíos siempre que no dañen las infraestructuras".

Ha recordado que hay especies, como los pinos, que conllevan riesgo y se trabaja en la mejora de las zonas verdes pensando en la supervivencia de las especies y que sea "acorde" a las calles y que sean seguros. "Nuestra obligación es revisarlos con las contratas y apearlos aunque nos duela por la seguridad de los ciudadanos", ha zanjado.

DATOS DE ZEC

La portavoz de ZeC, Elena Tomás, ha informado de que según datos de un informe de parques y jardines, cada año se talan en Zaragoza 1.881 árboles, entre el sector 1.1 gestionado por FCC y el sector 1.2 gestionado por Urbaser, y, al mismo tiempo, se plantan con la nueva modificación presupuestaria 610 en el primer sector y 330 en el segundo, lo que hace un total de 940 árboles plantados al año, lo que supone que la ciudad pierde 941 ejemplares anuales en arbolado urbano.

Para Elena Tomás esta "política de destrucción del arbolado para cambiarlo por cemento, como se ha visto" en colegios, el barrio de Torrero, varias plazas en distritos de la margen izquierda o con la instalación de los quioscos del Parque Grande José Antonio Labordeta o las foodtrucks de Pilares, "aboca a un mayor aumento de las temperaturas dentro de la ciudad, en lugar de trabajar en la dirección contraria".

Ha recordado la concentración de este jueves, en la plaza de España, donde alrededor de 200 personas, convocadas por la Alianza Emergencia Climática en Aragón, han reclamado al Ayuntamiento de Zaragoza la necesidad de sustituir el asfalto por árboles. Además, han alertado de que una de cada tres muertes por las olas de calor en las ciudades se podría evitar plantando arbolado y vegetación en un tercio del espacio urbano.

"Cómo se permite Natalia Chueca solicitar fondos europeos para políticas verdes cuando está eliminando a toda velocidad el arbolado urbano y cómo pretende convertir a Zaragoza en una ciudad climáticamente neutra", se ha preguntado Tomás quien ha mostrado su preocupación por las cifras ya que, en un mandato eso se traduce en 4.000 árboles.

Además, ha arremetido contra las "desorbitadas cantidades de dinero público que están acabando en manos de FCC", con varias modificaciones de crédito a lo largo de la legislatura: la primera el 13 de abril de 2023, por importe de 641.806 euros más para FCC; la segunda el 14 de septiembre de ese mismo año con 1.367.675 euros más de lo que la multinacional tenía previsto por contrato; y en la actualidad se encuentra en tramitación una nueva modificación prevista del contrato por un importe de 882.596 euros. Todas las cantidades tiene IVA incluido.

En el caso de Urbaser, también se han realizado varias modificaciones presupuestarias que han aumentado el montante total que gana la empresa por prestar los servicios al Ayuntamiento. Ha comentado que el 14 de abril de 2023, el Gobierno de Zaragoza aprueba una modificación por valor de 1.251.946 euros, el 14 de septiembre por 602.439 euros y en la actualidad está en tramitación una nueva modificación del contrato por 462.361 euros.

UTILIDAD DEL ARBOLADO

En este sentido, Elena Tomás ha criticado que "se esté premiando a multinacionales" mientras "no se dedica presupuesto suficiente a reverdecer la ciudad, los patios de los colegios y a arreglar y cuidar las zonas verdes en los barrios".

Ha cuestionado si perder 4.000 árboles a lo largo del mandato es el proyecto de Natalia Chueca para el Bosque de los Zaragozanos y ha abundado en que la plantación "debe servir" para aliviar las temperaturas y aportar sombra en los barrios, plazas, calles y colegios.

Además, ha apuntado que el desarrollo del Bosque de los Zaragozanos no llega ni al 23% de la ejecución presupuestaria por lo que ha criticado que "mientras la ciudad pierde mil árboles al año, las partidas para renaturalizar los patios escolares no se ejecutan". En concreto ha dicho que de los 250.000 euros previstos, después de una modificación de crédito a la baja, la deja en 90.000 euros.

"No van a contratar a ninguna empresa para realizar ese mantenimiento, de hecho ni están realizados los pliegos, ni se va a dotar con 50.000 euros a cada unos de los colegios seleccionados", ha lamentado Elena Tomas, quien ha advertido de que "estamos una vez más ante apuestas anunciadas con fanfarria, pero realidades que demuestran la incapacidad del gobierno de la ciudad".