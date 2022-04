ZeC exige regular los remanentes de los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza que ascienden a 148.000 euros

ZARAGOZA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Zaragoza en Común (ZeC) ha pedido regular los remanentes de los presupuestos de los grupos municipales del Ayuntamiento de la ciudad, puesto que la intervención municipal ha detectado la existencia de más de 148.000 euros sin justificar.

Según los informes de intervención, durante los años 2019 y 2020, se ha detectado remanentes de las aportaciones presupuestarias a los grupos políticos municipales correspondientes a esos ejercicios sin justificar.

En concreto a VOX le corresponden más 70.000 euros, al PP más de 35.000 euros y a Ciudadanos 36.000 euros. Los tres concentran la "práctica totalidad" de los remanentes sin justificar.

El PSOE tiene 5.328,15 euros, mientras que los grupos de ZeC y Podemos han justificado "adecuadamente" la totalidad de sus aportaciones.

Si bien la existencia de remanentes no constituye en sí misma algo ilegal, desde ZeC han asegurado que esto supone "una doble vara de medir con cualquier entidad o un ciudadano que pida una subvención", puesto que éstas han de ser justificadas en su totalidad o ser devueltas, por lo que "no tiene sentido que a los grupos políticos municipales no se les exija lo mismo".

ZeC ha considerado que la existencia de remanentes, "de los que se desconoce su destino final, permite un amplio grado de discrecionalidad y opacidad en la gestión de dinero público que contrasta con lo que se exige a la ciudadanía".

SER EJEMPLAR

Por ello, el portavoz de ZeC, Pedro Santisteve, ha calificado de "necesario" que los grupos políticos sean transparentes y ejemplares en su gestión".

También ha reclamado establecer mecanismos para garantizar que las posibles aportaciones a los partidos políticos vayan destinadas a la finalidad para la que fueron concedidas en el sentido de lo establecido por el Tribunal de Cuentas.

Las aportaciones a los grupos municipales son transferencias de gasto corriente sin contraprestación y tienen, por tanto, naturaleza de subvenciones. Ahora bien, aún teniendo esta naturaleza, la legislación de subvenciones las excluye del ámbito de aplicación de la ley generando un marco con una escasa regulación.

"Es necesario tomar la iniciativa y desarrollar el régimen jurídico de estas aportaciones, de su justificación y, en especial, del criterio a mantener respecto de los remanentes y su devolución, fijando los plazos en su caso", ha defendido el portavoz de ZeC.