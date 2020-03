ZeC pide agilizar el pago de facturas, convenios y subvenciones pendientes al sector cultural

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayuntamiento ha presentado un conjunto de medidas para aliviar las consecuencias que la crisis del Covid-19 está teniendo ya en el sector cultural de la capital aragonesa. Entre ellas, la formación ha propuesto agilizar el pago de

convenios, subvenciones y facturas pendientes, no siendo obligatoria la aprobación de estas últimas por el pleno municipal.

"El sector cultural de la ciudad está formado en su mayoría por pequeñas compañías, autónomos y empresas, las primeras en sufrir el cierre", ha destacado la concejal de ZeC, Luisa Broto.

El retraso en la resolución del Programa de ayudas a proyectos culturales de 2019 que se resolvió en diciembre ha propiciado que, a aún, no se hayan pagado aún todas las ayudas concedidas, ha indicado Broto.

"Insistimos en que se adecuen los mecanismos institucionales para realizar los pagos de las facturas pendientes en el área de cultura, que podrían aliviar esta situación a las compañías artísticas", ha señalado la concejal de ZeC. Asimismo, ha propuesto que no se exija el pago del canon en las concesiones administrativas durante el periodo de cierre.

Por otro lado, la formación ha propuesto que, tras la suspensión de la programación en los teatros, auditorio y centros municipales, el Ayuntamiento se comprometa a elaborar un listado de estas actuaciones y a volver a programar todas aquellas iniciativas canceladas en los meses siguientes a la finalización de la crisis sanitaria.

ALIVIO

"En la actual situación, el acceso a la cultura supone un alivio a las medidas de aislamiento impuestas y las tensiones generadas por la crisis. Muchos artistas profesionales, también locales, están ofreciendo espectáculos de manera altruista a través de las redes sociales", ha destacado Broto.

Por esa razón, ZeC ha solicitado al área de Cultura que se programe este tipo de iniciativas, desde el ámbito municipal, de forma remunerada, compensando la crisis del sector y realzar la cultura como bien esencial.

ZeC también ha solicitado una mayor transparencia y comunicación con el sector cultural, a través del Consejo de Cultura. "Les proponemos que el Consejo de Cultura sea, de nuevo, una herramienta de participación y un gran aliado en esta crisis. A día de hoy no se les ha trasladado ninguna información y será esencial para reconstruir el nuevo escenario cultural de la ciudad", ha afeado Broto.

Ha recordado que ese viernes, 27 de marzo, se celebra el Día Mundial del Teatro: "me gustaría agradecer a todas las gentes del teatro: compañías, gremios, actores y actrices zaragozanas, que tenemos muchas y muy buenas, por hacernos soñar y sentir en las butacas y en las calles de nuestra ciudad". Broto al concluido al recalcar: "sin cultura la vida no es vida, sin vida la cultura no es cultura".