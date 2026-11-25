Archivo - La portavoz del grupo municipal de ZeC en el Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Tomás - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) en el Ayutnamiento de Zaragoza, Elena Tomás, ha argumentado su ausencia en el acto institucional del 25N y en en el despliegue de la pancarta en el balcón de la Casa Consistorial por "coherencia" con las críticas que ha formulado a lo largo del año contra las políticas del PP.

Elena Tomás ha arremetido contra la eliminación de la denominación de los Puntos Violeta, sustituidos por los Puntos Seguros; así como la incorporación de las parroquias a la red de atención a las mujeres víctimas de violencia de género, las "deficiencias" de la unidad VioGén y la "falta" de viviendas disponibles para mujeres que necesitan escapar de sus agresores.

A todo ello se suma la "pérdida" de financiación y la "insuficiencia" de recursos para las entidades que trabajan directamente con las supervivientes de las violencias machistas y que realizan una labor "fundamental" de prevención y sensibilización en los barrios.

Además, ZeC ha lamentado que mientras tanto el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo anuncia que, si gobierna, "eliminará" el Ministerio de Igualdad como cartera independiente, lo que para el grupo municipal de ZeC han calificado de "muy mala noticia".

"No queremos dar ni un paso atrás" ha avisado Elena Tomás para dejar claro que no quieren participar en una fotografía institucional que "contradice" las políticas que, a juicio de ZeC, desarrolla el Partido Popular.

!No queremos dar ni un paso a atrás en los logros conseguidos en nuestra sociedad, no queremos ni vamos a ser partícipes de estas acciones", ha avisado Elena Tomás quien ha añadido que "el compromiso con la igualdad y la lucha contra las violencias machistas se demuestra con decisiones políticas, con presupuestos y con recursos públicos los 365 días del año".

Ha recordado la cita convocada para este miércoles en Zaragoza con la manifestación feminista. "Esta tarde estaremos en las calles, junto al movimiento feminista y vecinal, defendiendo los derechos y la libertad de las mujeres", ha concluido Elena Tomás.