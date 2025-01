Asturias Ganadera pide flexibilizar con un protocolo alternativo para atajar la tuberculosis bovina

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Asturias Ganadera, Xuan Valladares, ha pedido este lunes al Gobierno del Principado "flexibilidad" para abordar el problema de la tuberculosis bovina en la localidad de Tineo y aboga por diseñar un protocolo alternativo en virtud del contexto real asturiano, "lo que exige, además de una clara voluntad política, un significativo esfuerzo técnico y de coordinación con estamentos administrativos, científicos y con los propios ganaderos".

Valladares explica que si bien la norma europea considera a la enfermedad de la tuberculosis como apta para ser aplicados protocolos de erradicación, "en nuestro contexto se debe asumir que, con los medios actuales y por la abundancia de fauna salvaje, no es realista este planteamiento, que actualmente está condicionando y encorsetando las decisiones tomadas por la administración. Debemos aprovechar esa capacidad que otorga a las autoridades competentes para dar un paso al frente y establecer protocolos de control permanente".

Desde la perspectiva de Asturias Ganadera, estos protocolos deben evitar a toda costa el sacrificio de reses no afectadas por la enfermedad, con la implementación de las pruebas comparadas que eviten reacciones cruzadas con otras enfermedades, y cualquier otra que ayude a verificar definitivamente si una res está infectada o no de tuberculosis.

Valladares sostiene que los protocolos deberán compensar económicamente los sobrecostes que sufran las explotaciones, de forma justificada a cada tipo de manejo, y estas compensaciones no deben considerarse ante Hacienda como ingresos-beneficio, sino como compensaciones para reponer pérdidas, de forma que no tributen.

"Se deben diferenciar la ganadería intensiva de la extensiva, puesto que en esta última resulta imposible sustituir la cabaña completa. No puedes continuar la actividad con cien animales nuevos que no hace rebaño, ni conocen los caminos y puertos, los abrevaderos, los prados, etc. Son miles de horas de trabajo conseguir recuperar un manejo estable de un rebaño de este tipo", añade.

En todo caso, considera que se deben implementar medidas de control sobre todas las especies silvestres que sirven de vector a la enfermedad, comenzando por una rebaja de la población de jabalí a un 50% de los niveles actuales, ya que es por su abundancia, contacto con el ganado y estado sanitario la especie más problemática. "Su caza debe estar abierta todo el año, y cuando los cotos no puedan o no quieran asumir ese control, será la propia Administración la que se encargue de realizarlos, haciendo un seguimiento de la evolución de las poblaciones", apunta.

Para Asturias Ganadera los protocolos de control de la tuberculosis, las opiniones y preferencias de los profesionales deben ser tenidas en cuenta a la hora de determinar las actuaciones, adaptándose a los detalles del contexto de cada explotación.