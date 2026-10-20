El Banco de Tierras facilita a una familia costarricense asentarse en Allande con ocho fincas

El gerente del Banco de Tierras, José Ramón Feito, junto al matrimonio. - PRINCIPADO

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Tierras ha facilitado el arrendamiento de ocho fincas en el concejo de Allande, con una superficie total de 4,7 hectáreas, a un matrimonio de origen costarricense con cuatro hijos, que se traslada desde Torrevieja para establecerse en la población de Ferroy.

Según ha informado el Principado en una nota de prensa, la operación, realizada a través del programa de arrendamientos de fincas rústicas 'Arrendalia', ha permitido a la familia acceder a los terrenos, a una vivienda y una cuadra, lo que "favorece su asentamiento en el territorio y la puesta en marcha de su proyecto de vida en el medio rural".

El gerente del Banco de Tierras, José Ramón Feito, ha visitado este martes el concejo para conocer de primera mano las circunstancias de la familia y las posibilidades que ofrece esta operación. La iniciativa muestra "cómo la movilización de terrenos agrarios disponibles puede contribuir a generar nuevas oportunidades en los concejos rurales, especialmente en los que afrontan problemas de despoblamiento". En este caso, la intermediación del Banco de Tierras ha permitido "conectar a un propietario interesado en arrendar sus fincas con una familia que busca establecerse en Asturias".