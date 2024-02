El Gobierno aprueba una declaración institucional en apoyo al sector rural y de respeto a las movilizaciones

Ganaderos y agricultores asturianos continúan colapsando Oviedo, donde han pasado la noche tras la tractorada de este jueves. - EUROPA PRESS

El consejo de Gobierno ha aprobado este viernes una declaración institucional en la que muestra su compromiso con el medio rural y en la que entiende y comparte el malestar de los agricultores y ganaderos por "la existencia y la exigencia sobre todo de mucha presión burocrática en todo lo que tiene que ver con la diligente labor que tienen que desarrollar en su actividad".

Así lo ha manifestado el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, que ha indicado que desde el Gobierno se entienden las protestas que se vienen desarrollando en su "cauce pacífico".

"Máximo respeto del Gobierno a las movilizaciones una movilización pacífica legítima porque hay muchos argumentos que son compartidos y no es fruto de la casualidad este tipo de movilizaciones sino porque ya es verdad que llega un momento que hay un malestar grande", ha dicho el consejero.

Marcos Líndez se manifestaba así en rueda de prensa tras el consejo de Gobierno, antes de la reunión que a las 13.00 horas celebrará en la sede de la consejería con los representantes de Unión Rural Asturiana (URA) y el sindicato Usaga, que desde ayer protagonizan las protestas en Oviedo.

Los ganaderos y agricultores que han participado este jueves en Oviedo en la protesta en defensa del sector ganadero y agrícola se han quedado toda la noche en la capital del Principado, bloqueando con sus tractores las calles Uría y Marqués de Santa Cruz. Están a la espera de lo que ocurra en la reunión con el consejero para decidir si abandonan esta protesta o continúan colapsando el centro de la ciudad.

El consejero ha manifestado que si se va a reunir con ellos es porque "se lo han pedido y nunca ha rechazado reunirse con ningún colectivo". Por eso ha manifestado que la intención no es "tratar de desactivar ninguna movilización", ya que además comparten buena parte de los motivos.

"Tampoco es pensar que no va con nosotros la movilización. Evidentemente hay aspectos que tienen el foco en la administración o las comunidades autónomas. En la reunión les trataremos de explicar qué es lo que estamos haciendo, por qué lo haciendo y a quién queremos beneficiar con esto. Luego puede ser compartido o no", ha dicho.

Ha indicado el consejero que el gobierno considera clave para impulsar la década del cambio el primer sector ya que "la Asturias de ayer, de hoy y de mañana no se entendería sin la identidad rural" y entiende además que la transición ecológica es necesaria pero se tiene que hacer de una manera, para alcanzar el objetivo, de una manera justa, pausada y pautada.

"Para nosotros y para el Gobierno, la política agraria comunitaria, la PAC, es indispensable. Sin su existencia y con la cantidad, el volumen de recursos que distribuye, estamos convencidos que la supervivencia de la mayoría de las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales se verían en peligro. Por eso rechazamos cualquier mensaje populista que identifique la PAC y por extensión la Unión Europea como la causa de los problemas del medio rural, una cosa es criticar determinadas medidas o decisiones que se toman y otra cosa es llevar en el mismo paquete a lo que significa la política agraria comunitaria", ha manifestado el consejero.

Ha insistido Marcos Líndez en que "la política agraria comunitaria beneficia el primer sector en Asturias", aunque ha añadido que hay medidas que no comparten como son las que todo lo que tiene que ver con el excesivo trámite burocrático, con determinados controles que no se producen para aquellas producciones que llegan de fuera de la UE sin cumplir las exigencias que se que se hacen a nuestras producciones en materia medioambiental, en materia laboral.

Por ello defiende el Ejecutivo las denominadas cláusulas espejo que acabe con la competencia desleal. También defiende el Principado la exigencia de una aplicación rigurosa de la Ley de la Cadena alimentaria porque no puede ser que existan ventas a pérdidas. Y en coherencia con esta declaración el gobierno de Asturias sigue desplegando sus políticas de respaldo a la ganadería, a la agricultura y a todo el medio rural.

Además el consejero ha indicado que en esa declaración institucional se recogen todas las iniciativas adoptadas por el Gobierno, entre las que ha destacado por ejemplo que la última semana de este mes se hará otro pago de la PAC a aquellas explotaciones que no cobraron todavía y que estén al día de todos los controles.

Preguntado por los motivos por los que no recibió a los manifestantes en el día de ayer, el consejero ha indicado que desde ya hace varias semanas tenía cerrada la agenda "no ya el ir a Grandes de Salime y atender a un alcalde, sino la firma de ocho contratos con ganaderos para poner a disposición pastizales en el consejo de Illán".

"Creo que eso es un acto de apoyo al sector. Ellos lo sabían y por eso habían trasladado los organizadores que obviamente si no podía recibirlos el jueves que lo recibiera el viernes. Sobre la marcha se les dijo que después del consejo de gobierno se les recibía", ha explicado.

Así ha indicado que "en el día de ayer los manifestantes pidieron que si era posible que lo recibiera la directora general de ganadería. A las tres y media de la tarde se les trasladó que no hay ningún problema para que les reciba la directora general de ganadería, pero eran las siete de la tarde y todavía no les habían contestado a la directora si iban a ir o no".