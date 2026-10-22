La Guardia Civil decomisa 107 nasas para la pesca ilegal de pulpo en el puerto de El Musel

Nasas decomisadas para la pesca ilegal de pulpo en el puerto de El Musel en Gijón. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha decomisado 107 nasas destinadas a la pesca ilegal de pulpo en el puerto de El Musel, en Gijón. Los aparejos formaban una línea de unos 500 metros de longitud, paralela a la escollera del muelle de la Osa, y carecían de la identificación obligatoria.

La actuación tuvo lugar sobre las 9.30 horas del pasado 19 de octubre, cuando efectivos del Servicio Marítimo Provincial de Asturias, a bordo de la patrullera Río Tormes, observaron una boya en aguas portuarias, dentro de los límites de la Zona I del puerto, según ha informado la Guardia Civil.

Al aproximarse, los agentes comprobaron que la boya no disponía de la identificación preceptiva sobre el tipo de arte de pesca y la embarcación a la que pertenecía. La normativa exige que estas señales indiquen de forma visible el número de nasas caladas, la matrícula y el folio del buque que las coloca, así como el tipo de arte.

Tras izar el cabo unido a la boya, los efectivos comprobaron que se trataba del cabecero de una línea de nasas que se extendía unos 500 metros en dirección sur-suroeste, en paralelo a la escollera del muelle de la Osa.

Los agentes extrajeron del agua un total de 107 nasas antes de alcanzar el extremo del aparejo, señalizado con una garrafa de plástico que tampoco tenía identificación. Todo el material fue decomisado y quedó depositado en las instalaciones portuarias.

La Guardia Civil ha señalado que este tipo de pesca ilegal no es inusual, aunque ha destacado el elevado número de nasas localizadas y la dificultad que supone recogerlas sin ser vistos. En su interior se encontraron restos de moluscos, lo que, según el instituto armado, indica que su colocación no era reciente.

Asimismo, ha advertido de que el abandono de estos aparejos supone un peligro para la fauna marina, que puede quedar atrapada en ellos, y ha recordado que mantiene una vigilancia constante de estas prácticas en la costa asturiana.