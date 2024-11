Las manadas de lobo crecen en diez años un 8%, hasta las 193, se expanden al sur y al este de CyL

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha censado un total de 193 manadas, lo que supone un ocho por ciento más que en el anterior registro de 2012-2013 cuando se contabilizaron 179, con una expansión hacia la zona sur y este de la Comunidad, datos que "evidencian" un "magnífico estado de conservación" de la especie cuya gestión va a "exigir recuperar" la Junta.

Así lo han avanzado, en rueda de prensa, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz y el jefe del servicio de Espacios Naturales, Flora y Fauna, David Cubero.

El censo, que corresponde al decenio 2022-2023, constata que 158 manadas está al norte del Duero, con zonas "saturadas" en la Montaña-Palentina y en la de León. Aquí, el cánido ha crecido un cuatro por ciento, mientras que en al sur el crecimiento se ha disparado hasta un 30 por ciento, con un total de 35. En cuanto al número de individuos, que depende del periodo en el que se contabilicen, antes o después de la época de reproducción, se estima entre los 1.000 y los 1.300, "más que todo Francia".

Suárez-Quiñones ha explicado que el nuevo censo decenal está elaborado conforme a "instrucciones técnicas comunes a todas las comunidades autónomas" y que se basaban en la estrategia sobre conservación del lobo que en su momento se dieron todas las autonomías "de forma consensuada" pero que el Gobierno de España sustituyó y con la que Castilla y León, al igual que el resto de "comunidades autónomas loberas" no apoyaron, en lo que, apunta, es "uno de los debes" que en la política de gestión de especies tiene el actual Gobierno de España.

"Este censo es un trabajo técnico, no político, hecho con absoluto rigor y que, por lo tanto, no es discutible desde el punto de vista técnico porque han trabajado con ese rigor y esa formalidad para dar un resultado que se esperábamos a publicitar", ha subrayado el consejero que ha aclarado que se contabilizan "manadas y no ejemplares" siguiendo las directrices estatales anteriormente señaladas.

Ha sido José Ángel Arranz el encargado de ofrecer los datos principales del nuevo registro que, ha recalcado, constata un "mínimo" de 193 manadas en la actualidad con ese crecimiento del 8 por ciento. "Es un dato muy bueno, excelente", ha certificado para reflejar que el índice de reproducción se sitúa en el 87 por ciento, lo que supone que, cuando hay una "población sana y en crecimiento" se expanda hacia "los bordes" y colonice "provincias Ávila y Segovia fundamentalmente"

"Ya empezamos a tener provincias también al sur del Duero con una densidad de manadas de lobo que en algunas zonas podríamos decir técnicamente que están incluso saturadas de número de manadas", ha significado Arranz que recuerda que se han pasado de 17 manadas a 35 en esta zona, que acoge ya al 18 por ciento de los lobos de Castilla y León. "Es un dato que muestra el buen estado de conservación en la comunidad como hemos mantenido siempre", ha apostillado.

POR PROVINCIAS

En cuanto a los datos provincializados, Ávila contabiliza un total de 15 manadas, de las que comparte una con Madrid y Extremadura y que supone el 42 por ciento de los lobos al sur del Duero. Por su parte, Burgos tiene censadas 18 manadas, comparte con Cantabria, País Vasco y La Rioja.

"León es la provincia con resultados más espectaculares", ha detallado Arranz, con 74 manadas, lo que supone que casi cuatro de cada diez vivan en esta zona. Comparte cinco con Galicia, una con Galicia-Asturias y León y ocho con Asturias. Otra de las provincias loberas por excelencia es Palencia, 35 mandas y un índice de reproducción del 95 por ciento, ha continuado el director general. Comparte tres con Cantabria.

Salamanca ofrece una densidad "menor" debido a que las dehesas no son "un hábitat idóneo para el lobo al no haber disponibilidad de alimento silvestre". Tiene tres manadas y comparte dos con Ávila y Zamora.

Segovia ha experimentado un "crecimiento espectacular" ya que casi ha duplicado el número de manadas en diez años, al pasar de 11 a 20. Comparte 'familias' con Madrid y Castilla-La Mancha.

Soria es otra de las provincias, junto con Salamanca, con menor presencia de cánidos y contabiliza seis manadas, de las que dos comparte con La Rioja y una con Castilla-La Mancha.

En cuanto a Valladolid, Arranz ha destacado que, aunque parezca que no es una provincia "lobera", alberga 22 manadas, el 22,9 por ciento del censo del Duero.

Por último, Zamora tiene censadas 22 manadas, con una salvedad, que aquí los datos, debido a los incendios en la Sierra de la Culebra, se corresponden con los años 23-24. Fuego que ha afectado al hábitat, desplazándo a los cánidos en un primer momento, pero que, según los datos de la Junta, están volviendo a recuperar su territorio y en el que ya se han contastado reproducciones. Cuenta con 46 manadas, comparte dos con Galicia y seis con Portugal.

"Toda la información que se da en el censo proviene de la observación directa, son manadas constatadas. Es decir, no es un censo que hayamos hecho una estimación estadística y le apliquemos luego un modelo matemático", ha aclarado el director general, mientras que Suárez-Quiñones ha explicado que se ha trabajado en colaboración con las autonomías limítrofes para "no cruzar datos".

En cuanto a la metodología, David Cubero ha explicado que para elaborar el censo se han rastreado más de 20.000 kilómetros a pie, con casi 3.000 itinerarios de más de 7,5 kilómetros de distancia. Además, se han dispuesto 2.007 estaciones de fototrampeo, 290 de escucha y 146 de observación, que reflejan "el rigor y la profesionalidad" de este estudio.

PASOS A DAR

Suárez-Quiñones ha evidenciado que el censo pone de "manifiesto" el "error" del Gobierno al asegurar que el estado de conservación del lobero era "desfavorable" en España, algo que ya denunciaron, recuerda, las comunidades autónomas loberas y confía en que el nuevo informe que remita el próximo año el Ejecutivo central a Europa recoja "la realidad".

En este sentido, ha avanzado que esta misma semana convocará a estas autonomías donde la presencia del lobo es mayoritaria a una reunión que confía tener en un plazo de "15 días" para decidir las acciones a tomar para retirar el lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) ya que, "no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la conservación de la especie".

También confía en "convencer" a Europa para acabar con "esa diferenciación de población al norte y al sur del Duero", algo que, incide en que "no tiene una base científica". "La base científico-técnica es que es una única población y por lo tanto eso también va a formar parte del orden del día de la reunión de todas las comunidades autónomas que tenemos presencia de lobo", ha añadido.

El consejero, que aventura un crecimiento del lobo a nivel nacional del diez por ciento, exigirá recuperar la "gestión" de esta especie. "Hemos demostrado que era una gestión responsable, sensata, técnica, avalada por técnicos. Y, por tanto, probablemente nos pondremos de acuerdo con las comunidades autónomas para exigir, no pedir, la recuperación de esa gestión", ha continuado.