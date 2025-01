Marcos defiende que el Principado no puede perder el estatus sanitario por la tuberculosis bovina en Tineo

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Rural de Asturias, Marcelino Marcos, ha advertido este lunes sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para controlar los focos de tuberculosis bovina en el concejo de Tineo, tras una reunión con ganaderos locales.

"No nos podemos permitir perder el estatus sanitario", ha manifestado Marcos, quien ha recordado que Asturias logró ser una comunidad libre de tuberculosis en 2021 tras años de sacrificios y esfuerzos de los ganaderos.

El responsable autonómico ha explicado en unas declaraciones remitidas a los medios que las medidas temporales adoptadas son "fundamentales" para evitar la propagación de la enfermedad y proteger la salud pública. "Cuando hablamos de salud pública no podemos andar poniendo tiritas, tenemos que tomar medidas", ha aseverado.

Marcos ha defendido la necesidad de aplicar los protocolos establecidos a nivel nacional, rechazando cualquier adaptación "a la carta" de los mismos. En este punto, ha acusado a algunas organizaciones agrarias de no estar suficientemente informadas y generar alarma entre los ganaderos.

El consejero ha reconocido que la situación puede revertirse si se mantienen las medidas de control tanto en las explotaciones ganaderas como en la fauna silvestre. "Vamos a hacer un análisis global y tratar de atajarlo por todos los lados", ha indicado.

"AUNQUE SEA DE TINEO NO PUEDO DUDAR"

El responsable de Medio Rural ha remarcado que cuando se trata de un asunto de salud pública, "no puede dudar" en tomar las decisiones que sean necesarias. "Como consejero y aunque sea de Tineo no puedo dudar, tengo que tomar medidas porque en primer lugar hay una normativa que exige que se tomen medidas, una normativa estatal y no puede uno mirar hacia otro lado con independencia de que se tomen paralelamente medidas de control de la fauna, que se incremente el número de pruebas", ha explicado.

Sobre esto, ha indicado que el Principado extenderá las pruebas a más zonas aparte de Tineo, y ha insistido en que las medidas, aunque duras, son necesarias para evitar retroceder a la situación de hace años. "No queremos volver a cómo estábamos antes, queremos atajarlo antes", ha explicado.