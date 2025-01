Pleno.-PP y Vox acusan al Gobierno de crear un falso problema con las medidas adoptadas en Tineo por tuberculosis

OVIEDO 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox se han mostrado este miércoles en el Pleno extraordinario muy críticos con la gestión del Gobierno asturiano respecto a la situación de la tuberculosis bovina en el concejo de Tineo. "Sinvergüenza, incapaz, o irresponsable" han sido algunos de los calificativos con los que PP y Vox se han dirigido al consejero Marcelino Marcos Líndez, al que han vuelto a pedir que dimita y al que han acusado de "reirse de los ganaderos" y de crear un problema y una alarma social que da la estocada al sector de la zona.

El primero en replicar al consejero ha sido el diputado del PP, Luis Venta Cueli, que ha sido muy crítico con la gestión del Ejecutivo al que ha acusado, entre otras cosas de ser "incapaz", "negligente" o "irresponsable" y que ha anunciado una propuesta del PP para nuevas exenciones fiscales para los ganaderos.

"La tuberculosis bovina nunca debería haber llegado a este Parlamento, pero ha llegado porque tenemos un gobierno frontón, un gobierno que no escucha, que no tiene un mínimo de empatía con quienes pueden sufrir el problema. El consejero es un incapaz y el presidente es incapaz de coger las riendas de este conflicto", ha indicado el diputado del PP.

Para los 'populares' la alarma social por esta enfermedad la crea el gobierno, primero anunciando un plan integral para este municipio "como si fuese una catarsis en Tineo con la ganadería y con la sanidad animal" y después con los cambios de criterio en horas, sobre cómo interpretar los signos clínicos para determinar el diagnóstico de los animales.

Ha insistido el diputado del PP en que el problema de la tuberculosis no tiene la magnitud sanitaria que se le ha dado desde este gobierno y, por tanto, no se puede condenar a Tineo a un corralito.

"La sanidad animal no puede estar en juego, la salud pública tampoco, y creo que ninguna de ellas está. El futuro de todo un municipio sí está en juego, sí está en peligro, y se pueden conjugar estas tres cuestiones para que ninguno quede perjudicado. No pongan en peligro la sanidad animal si es que ya no la han puesto por su mal gobierno. No pongan en peligro la salud pública si es que ya no la han puesto por su mal gobierno. Y no pongan en peligro el futuro de la ganadería ni de Tineo", ha indicado el diputado del PP.

Tras Venta Cueli ha tomado la palabra la portavoz de Vox, Carolina López, que ha recordado que su grupo pidió la comparecencia del presidente, Adrián Barbón, y ha lamentado que pongan "de excusa que no está regulado y que no tiene por qué comparecer". Ha indicado la diputado de Vox que gracias a este Gobierno Tineo tiene hoy un problema que va a marcar su futuro para siempre y ha lamentado que el Gobierno se alinee con los "ecologistas de salón más radicales".

"MARCOS LÍNDEZ UNA DEHONRA PARA TINEO"

"De tinetense a tinetense le digo que es usted una deshonra, políticamente hablando, para el concejo de Tineo, para el concejo que le vio nacer y le dio la oportunidad de representarles. Y de diputada a consejero, le digo que usted, políticamente hablando, es una deshonra absoluta para todo el medio rural. Se lo pidieron los vecinos y los ganaderos de Tineo el pasado lunes. Dimita, váyase. Ha llegado la hora de demostrar de qué lado está, si con sus vecinos y con los ganaderos o con los ecologistas radicales", ha dicho Carolina López.

La diputada de Vox ha indicado que las propuestas de su grupo pasan porque se lleve a cabo un contraanálisis, que se controle de forma inmediata a la fauna salvaje, "pero de verdad, no con un simple muestreo del 0,2% de toda la fauna", y que las indemnizaciones no computen como ingresos a declarar en el IRPF.

Pero además ha indicado que desde Vox también piden que "se haga un vacío sanitario dentro de la propia consejería, a los altos cargos y directivos que los socialistas, han puesto a dedo y que no están a la altura de las circunstancias".

Desde el Grupo Mixto, Adrián Pumares de Foro, también lamentó que no sea el presidente Adrián Barbón quien de explicaciones. Pumares ha insistido en que nadie cuestiona la importancia de la sanidad animal ni nadie cuestiona la necesidad de una gestión eficaz de esta crisis.

"Ni lo cuestiona aquí ni lo cuestiona fuera. Lo que sí cuestionamos, y además creo que lo cuestionamos con razón, es la incompetencia, es la falta de rigor en las medidas adoptadas", ha lamentado Adrián Pumares, que también ha criticado la "absoluta ausencia de transparencia a la hora de tomar decisiones".