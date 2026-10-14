El Principado seguirá con el programa de control del lobo cuya ejecución se sitúa actualmente en el 19,4%

Lbo ibérico. - FUNDACIÓN ARTEMISAN

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias seguirá adelante con el programa de control del lobo para 2026 y 2027, que contempla la extracción de un total de 67 ejemplares, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) haya rechazado la pretensión de paralizar cautelarmente las medidas impulsadas por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria.

Así lo ha indicado el director general de Planificación Agraria, Marcos Da Rocha, que ha manifestado que el grado de ejecución del programa se sitúa actualmente en el 19,4 por ciento, según ha señalado el Ejecutivo autonómico tras conocer la resolución judicial.

El Principado ha manifestado su respeto y valoración por la decisión del TSJA y ha defendido la necesidad de una gestión del lobo que permita dar respuesta a los daños que, según el Gobierno autonómico, sufren los ganaderos asturianos.

En este sentido, De la Rocha ha destacado que el auto recoge expresamente las consecuencias de los ataques sobre la viabilidad de las explotaciones, el relevo generacional y la continuidad de la ganadería tradicional.

"No se puede defender la conservación de una especie ignorando a quienes sufren sus consecuencias ni condenar al medio rural a convivir con los daños sin respuestas eficaces", ha señalado.

El Gobierno autonómico ha defendido que la protección de la biodiversidad debe ser compatible con el mantenimiento de la actividad ganadera, la economía de los pueblos y la supervivencia de las razas autóctonas.

Desde el Principado han asegurado que continuarán defendiendo una política de gestión del lobo basada en criterios técnicos y en la "responsabilidad política" de proteger a los ganaderos.