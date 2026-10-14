Archivo - Un ejemplar de lobo. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha denegado la medida cautelar solicitada por Ecoloxistes n'Aición d'Asturies y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica que pretendía suspender el plan de control del lobo en Asturias para la temporada 2026-2027.

Según ha informado la Fundación Artemisan, el auto del TSJA permite que el programa de actuaciones de control continúe vigente mientras se resuelve el procedimiento judicial principal, al considerar que debe prevalecer el interés general defendido por la Administración asturiana, Fundación Artemisan y varias agrupaciones como la Unión Rural Asturiana (URA) y la Asociación de Agricultores y Ganaderos (GANAGRI), entre otras entidades.

El tribunal destaca expresamente la necesidad de tener en cuenta los intereses de los ganaderos, así como la prevención de los importantes perjuicios que los ataques de lobo ocasionan al ganado, y reconoce que la conservación de lobo no puede abordarse al margen de las consecuencias que su presencia tiene sobre las explotaciones ganaderas y las comunidades rurales.

El auto recoge los informes presentados por Fundación Artemisan y la Administración asturiana, entre otras entidades personadas, que sostienen que la población de lobos presenta un estado de conservación favorable en Asturias, señalando el incremento de camadas detectadas desde la década de los noventa a la actualidad, el incremento de grupos con reproducción confirmada y la evolución positiva de la población aún con extracciones realizadas durante este periodo.

Fundación Artemisan celebra esta decisión y que se hayan recogido expresamente las alegaciones presentadas por la entidad, que defendían el estado de conservación favorable de la especie, la compatibilidad del programa de control con el mantenimiento de la población, la magnitud y sostenibilidad de los daños ocasionados a la ganadería y la necesidad de ponderar los intereses afectados y de mantener las medidas de control para reducir los daños a la ganadería y otras especies.

También el sindicato COAG-Asturias celebra el auto y destaca que "frente al ecologismo de salón, COAG-Asturias lideró una oposición firme en los tribunales que desmontó, uno a uno, los argumentos de las asociaciones demandantes".

"Los excelentes resultados obtenidos en este Auto judicial se deben a la solidez de las tesis defendidas por la organización", han valorado.

Desde Unión Rural Asturiana (URA), su Junta Directiva ha manifestado su satisfacción por el Auto y han incidido en que esta resolución supone una importante victoria provisional para los ganaderos asturianos, para las organizaciones profesionales agrarias y para todas las entidades que han trabajado conjuntamente en defensa del mundo rural.

Desde URA han recordado que llevan años defendiendo una evidencia que hoy vuelve a quedar reflejada en sede judicial y que es que "el ecologismo no ostenta en exclusiva la representación del interés general".

"Quienes viven, trabajan y mantienen el territorio también defienden el interés general. La conservación de la naturaleza no puede construirse ignorando a quienes habitan el medio rural, ni regulando su futuro desde despachos o atalayas alejadas de la realidad diaria de los pueblos y de las explotaciones ganaderas",han dicho.