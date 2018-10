El único banco de semillas de cáñamo de Asturias destaca el potencial económico de este cultivo

Publicado 26/02/2015 15:03:05 CET

OVIEDO, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El responsable del banco de semillas de cáñamo Asturjaya, ubicado en Asturias, Tao del Valle, ha mostrado este jueves su conformidad con la despenalización de la tenencia, cultivo y consumo de marihuana (pero no su venta) aplicada en el estado de Columbia (EEUU) y ha destacado el potencial económico de la explotación de esta planta en Asturias.

Del Valle ha incidido en el potencial comercializador del cáñamo, no solo en lo que se refiere a la venta de semillas (su actividad), sino también al uso industria, terapéutico y alimenticio. En este último punto, ha mencionado a modo de ejemplo el consumo de semillas o la elaboración de aceites "que en Alemania se venden más caros que el de oliva". También ha incidido en el uso terapético, especialmente en el tratamiento de enfermos de cáncer, epilepsias, glaucomas y otras dolencias a los que se ha aplicado "con éxito". Ha recordado además que en estos casos no se han observado efectos secundarios tóxicos y no se conoce ninguna muerte por consumo excesivo de marihuana.

Por este motivo, ha apostado por "la despenalización, la legislación, la información y la educación" porque "no se trata de permitir que la gente fume porros". El cannabis es "el 'gochu' de las plantas, porque se aprovecha todo", ha matizado.

La situación de prohibición actual, ha señalado, "solo fomenta la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, y en los estados de EEUU donde se ha despenalizado los cárteles de la droga se han quedado sin mercado, porque legalmente se puede adquirir material de más calidad y a precios más baratos". Ha apostado por tanto por abrir este debate en la sociedad asturiana.

Asturjaya se dedica a la producción y venta de semillas. Atiende a una demanda anual estimada de entre 50.000 y 70.000 unidades de diferentes variedades y para todo tipo de usos. Según Tao del Valle, sus plantaciones son legales porque se dedican exclusivamente a la actividad de semillero, pero reconoce que existe un "vacío legal al respecto".

Para enfermos que acrediten la intención de uso terapéutico con el correspondiente informe médico el producto es gratuito.