El sector agroalimentario traslada a Sánchez su preocupación por el 'Brexit', la PAC y la guerra comercial

Pide un Gobierno "estable" y recalca que si no hay presupuestos ni Gobierno el sector tendrá "dificultades"

El sector agroalimentario español (Cooperativas Agroalimentarias de España, UPA, COAG, Asaja, FIAB y Asedas) ha trasladado este jueves al presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, sus preocupaciones más inmediatas como el 'Brexit', las negociaciones de la futura Política Agrícola Común (PAC) o la sequía que están afectando a la agricultura y ganadería españolas.

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, Angel Villafranca, que ha ejercido de portavoz de los representantes de la cadena agroalimentaria en la reunión que han mantenido con Sánchez, ha subrayado que una de las preocupaciones más inminentes es la futura negociación de la PAC. "Le hemos trasladado a Sánchez que no entendemos que haya recortes y que se consiga una PAC que siga generando riqueza y estabilidad a la gente del campo", ha indicado al término de la reunión.

El sector también ha mostrado su preocupación por el 'Brexit', ya que España es una "potencia agroalimentaria", así como por las guerras comerciales entre Estados Unidos y China, que podrían afectar a la industria.

Además, Villafranca ha defendido los productos españoles ante los acuerdos comerciales que está cerrando la Unión Europea. "Hay acuerdos que se están negociando desde la UE, que entendemos que tienen que ser recíprocos. Si a nosotros se nos exige una determinada seguridad alimentaria, cada producto que entre en la UE debe tener la misma reciprocidad", ha recalcado.

El sector agrario también ha trasladado a Sánchez otro de los problemas "más inmediatos" como es el de la sequía e insta a la necesidad de una "política de agua". "Necesitamos una política de agua real que dé estabilidad a un sector tan importante como el nuestro. Todos entendemos que sin agua no hay agricultura, sin agricultura no hay personas en los campos, no hay industria y también pone en dificultades el tema del consumo y el poder tener en cada uno de nuestros supermercados la lechuga o tomate fresco", ha subrayado.

De esta forma, Cooperativas Agroalimentarias de España, UPA, COAG, Asaja, FIAB y Asedas piden un Gobierno "estable" para poder encarar los retos del sector. "Si no hay Presupuestos ni Gobierno, vamos a tener dificultades, porque muchos de estos temas dependen de los presupuestos del Estado", ha afirmado Villafranca.

"Con unos Presupuestos prorrogados no podemos avanzar en mejoras de inversión, en estructuras y en medios que necesita el sector, tampoco en una política de seguros que estamos necesitando. Queremos un Gobierno que trabaje con fuerza para este sector, que lo defienda con firmeza en la UE en las negociaciones de la PAC y también cuando haya acuerdos comerciales", ha recalcado el portavoz de la cadena agroalimentaria.

En la reunión con Pedro Sánchez han estado presentes los secretarios generales de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Lorenzo Ramos y de COAG, Miguel Blanco, los presidentes de Asaja, Pedro Barato, y de Cooperativas Agroalimentarias de España, Angel Villafranca, así como el presidente de FIAB, Tomás Pascual, y el director general de Asedas, Ignacio García Magarzo.