Unión de Uniones pide políticas que fomenten la entrada de jóvenes y el relevo generacional en el campo

Insta a la Administración a volver a hacer el campo "rentable"



MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha mostrado su preocupación por un campo en "constante envejecimiento" y ha pedido políticas que fomenten la incorporación de jóvenes y el relevo generacional.

Destaca también que casi el 70% de los agricultores es mayor de 55 años, según los últimos datos disponibles, lo que deja un panorama de preocupación en la continuidad de la profesión, esencial para la subsistencia alimentaria, ha explicado este miércoles la organización en una comunicado.

Asimismo, señala que solo el 8% tiene menos de 40 años y que se observa una tendencia de los agricultores mayores de concentrarse en explotaciones más pequeñas y de menos dimensión económica.

Unión de Uniones cree que "todo esto" hace pensar en las trabas de la incorporación, "con unas ayudas que no funcionan en la actualidad", al mismo tiempo que pide que estas políticas se modifiquen y "se hagan de verdad para quienes las reciben, ya que no es posible que los jóvenes tengan que esperar tres años para cobrarlas, con una capacidad financiera que no les permite hacer más que malabares".

En este sentido, insiste en que se den en dos fases: un 50% a la resolución del expediente y otro 50% tras la justificación de la inversión. Igualmente, recalca el papel que juegan las comunidades autónomas, pudiendo emprender las reformas que consideran oportuno para hacer "más justas" estas ayudas.

Con respecto a la Política Agraria Común (PAC), la organización insiste en la importancia de que vaya dirigida a los agricultores activos "evitando que se diluya en quien no lo necesita para su renta", es decir todos aquellos que demuestran que más del 25% de sus ingresos proceden de la actividad agraria.

INSTA A LA ADMINISTRACIÓN A VOLVER A HACER EL CAMPO RENTABLE

"Más allá de las ayudas, el negocio se encuentra en un 80% en el mercado", por lo que Unión de Uniones insta a la Administración a volver a hacer el campo "rentable".

La organización explica que esto podría hacerse con una ley de la cadena alimentaria que se cumpla, definiendo la posición de dominio, prohibiendo la reventa a pérdidas, sancionando el incumplimiento de plazos de negociación de contratos así como otras medidas encaminadas a romper con la competencia desleal de países terceros.

"Si no hay apoyo el relevo generacional es imposible. Los jóvenes aguantan 4 años y se van", comentan desde Unión de Uniones. "Si queremos que sigan, hay que ponerse manos a la obra y mucho de ello es voluntad política", añaden.

ASTURIAS Y CANTABRIA, LAS QUE MÁS JÓVENES TIENEN EN EL CAMPO

De acuerdo con el 'Censo Agrario 2020', el último disponible, el relevo generacional es un problema generalizado en todas las comunidades autónomas, aunque menos acusado en las regiones del norte de España.

El envejecimiento de la población agraria es un "hecho generalizado" en todas las regiones, sin embargo, algunas de ellas, como Asturias o Cantabria presentan una situación "más aliviada", especialmente en el caso de ésta última donde los jóvenes duplican la media nacional (16%) mientras que los mayores de 65 años son el 21% del total de agricultores.

En el extremo opuesto se sitúan la Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad de Madrid e Islas Baleares con cifras cercanas a la mitad de los jefes de explotación mayores de 65 años.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha convocado para julio un monográfico sobre jóvenes y relevo generacional para sentar las bases de mejora, pero, hasta entonces –-"porque serán reformas que tarden en entrar en vigor"--, la organización considera que las regiones "pueden ya trabajar porque tienen suficientes competencias".