Las 4.700 entradas para el encuentro de Messi en Oviedo se ponen este domingo a disposición del público

Encuentro de Leo Messi con el público. - FUNDACIÓN PRINCESA

OVIEDO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Asturias pone a disposición del público general un total de 4.700 entradas para el encuentro que Leo Messi, galardonado con el Princesa de Asturias de los Deportes 2026, mantendrá con la comunidad educativa el próximo jueves, 22 de octubre, en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

El público general podrá inscribirse desde las 10.00 horas de este domingo, 18 de octubre, a través de la página web de la Fundación Princesa de Asturias

El encuentro, dirigido principalmente a público infantil y juvenil, se celebrará a las 17.30 horas y estará orientado especialmente a los alumnos de los centros educativos que han participado en la actividad 'El juego del 10', del programa cultural 'Toma la palabra'.

El recinto contará con un aforo disponible de 6.200 localidades, una vez descontadas las butacas que deberán anularse por la disposición del escenario. De ellas, 1.500 estarán reservadas para integrantes de la comunidad educativa que han participado en 'El juego del 10' y las 4.700 restantes se destinarán al público general.