Abascal acusa a Sánchez de fomentar "milicias violentas"

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox y candidato a la Presidencia en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, de fomentar "milicias violentas" contra su partido.

En un acto público en Avilés ha dicho que esas "milicias" son las que han actuado en la mañana de este miércoles en el acto de Vox en La Coruña, pero también en una concentración cercana en la localidad asturiana, que protestaba contra el fascismo.

Según Abascal, participantes en esas protestas son responsables de la agresión a doce policías en La Coruña. Abascal ha calificado a los manifestantes como "milicias de Pedro Sánchez" y ha asegurado que durante el acto en La Coruña "esos tipos a los que se les ha dado permiso de manifestarse ilegalmente contra un acto político han emprendido a golpes contra la policía", causando heridos entre los agentes.

Pero Abascal ha extendido sus críticas más allá de La Coruña, afirmando que las milicias de Pedro Sánchez son también las que están acampadas en la Puerta del Sol, en Madrid.

El presidente de Vox también ha dicho que son milicias que han estado acampadas en la playa del Trampolín en Ceuta "con permiso del Gobierno, asustando a los ceutíes y violando a mujeres".

Abascal ha señalado que el objetivo de estas acciones violentas es doble: "Es permanecer en el poder, pero también tiene el objetivo de intentar que no se escuche nuestro mensaje", aunque ha afirmado que "no hay mal que por bien no venga" porque "se han retratado".

El líder de Vox ha lamentado los heridos entre los policías, a quienes ha enviado un abrazo y les ha agradecido el servicio, pero ha criticado duramente al Gobierno por no condenar la violencia. "Pedro Sánchez es incapaz de condenar la violencia, no ya contra Vox, sino contra los propios servidores públicos", ha criticado.

Según Abascal existe un "doble rasero" en el trato a las manifestaciones, argumentando que no hay eventos o manifestaciones en los actos del PSOE y cuando hay algún tipo de protesta espontánea, el Ministro del Interior "hace unos cordones de seguridad kilométricos y nadie se acerca a 'su Majestad' Sánchez", mientras que cuando Vox convoca un acto la situación es bien distinta.

El presidente de Vox ha insistido en que estas intimidaciones son sistemáticas, afirmando que es lo que viene ocurriendo en todas las campañas electorales y lo que va a seguir ocurriendo hasta que consigan cambiar el gobierno.

Finalmente, Abascal ha expresado su determinación de continuar con sus actos de campaña. Se ha referido a una pancarta que ponía 'No pasarán' en un edificio de la Plaza de Avilés y a la concentración que había sido convocada. "Mucho más tendrían que hacer para que nosotros no estemos en esta plaza".

Abascal ha reafirmado su compromiso con la libertad de expresión. "Nuestros compatriotas van a poder hablar en libertad en las plazas; no vamos a permitir que nadie, de ningún signo, vaya a intimidar a la gente; y menos aún, encapuchados", ha garantizado.