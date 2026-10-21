"La mafia del Peugeot no puede seguir dirigiendo este país", insiste Abascal (Vox)

Santiago Abascal, en el centro - CAPTURA DE LA CUENTA DE YOUTUBE DE VOX

AVILÉS, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox y candidato a la Presidencia en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, Santiago Abascal, ha cargado duramente contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "La mafia del Peugeot no puede seguir dirigiendo este país", ha insistido en un acto público en la localidad asturiana de Avilés, haciendo referencia al coche con el que el socialista recorrió España cuando fue destituido como líder de PSOE en 2016.

Según ha señalado Abascal, los que le acompañaban en ese periplo ya están divididos entre tribunales, cárceles y el Palacio de La Moncloa. Así, el dirigente ha dicho que su mayor prioridad es desalojar a Sánchez del poder.

Así, ha garantizado que Vox hará todo lo que sea necesario en las instituciones para impedir que "de nuevo un frente antinacional que gobierna con los comunistas, con los separatistas y con los terroristas vuelva a hacerse con el poder en España".

No obstante, ha dicho que la campaña va a ser dura porque Sánchez está dispuesto "a todo" con tal de quedarse en el cargo. "Fijaos cómo son las maneras de Sánchez que ni siquiera Cándido Conde-Pumpido ha sido capaz hoy de apoyarle en el Tribunal Constitucional", ha comentado Abascal en relación a la decisión del órgano de rechazar intervenir en la decisión del Tribunal Supremo sobre la denominada 'ley de nietos', tal y como pedía el Defensor del Pueblo.

"Van a usar las trampas, van a usar la corrupción, van a usar las amenazas y van a usar lo que sea necesario con tal de atrincherarse durante más tiempo en el poder", ha advertido Abascal, pidiendo a los suyos que no se confíen.

Además, el candidato a la Presidencia de Vox ha señalado la necesidad de que los españoles "recobren la esperanza" y que "los chavales puedan pensar en un futuro" con acceso a vivienda y posibilidad de formar familia, frente a lo que ha criticado como "políticos que abren las puertas a la invasión".

Abascal ha insistido en que "la prioridad nacional es que los jóvenes y las clases medias tengan unos salarios dignos para poder acceder a una vivienda", y ha defendido para ello "una propuesta radical de desregulación y de rebaja fiscal" que, según ha argumentado, evitaría que "los autónomos, los agricultores, los ganaderos, los industriales, las pymes" sean "perseguidos con unos impuestos abusivos".

El candidato de Vox ha criticado las regulaciones que ha calificado de "ideológicas", con criterios "absurdos" en base a políticas de género o climáticas, que solamente sirven para "empobrecer al pueblo".

Abascal ha reconocido que en los gobiernos autonómicos donde Vox participa con el PP "gobernamos de una manera muy tímida", pero ha subrayado que ese es el apoyo que les han dado los españoles en comunidades como Extremadura, Andalucía, Castilla y León o en Aragón.

Por eso ha querido apelar a los votantes afirmando que si de verdad quieren grandes cambios, les den a Vox un gran apoyo. "Si no quieres que me quede a medias, no me votéis a medias", ha resumido. "Ya sabemos lo que pasa cuando se vota a otros, que le tienen más miedo que otra cosa a los del PSOE y no se atreven a cambiar de verdad las cosas a lo grande como creemos que España necesita", ha añadido posteriormente.

EMIGRACIÓN

En su intervención, Sánchez también ha hablado de las políticas en materia migratoria señalando que "la prioridad es devolver España a los españoles". Ha insistido en que "no puede ser que aquellos que entran ilegalmente por nuestras fronteras se queden aquí para siempre", proponiendo la repatriación de los que entran ilegalmente.

Ha defendido una una política migratoria que incluye la "deportación de todos los delincuentes, sean legales o no", así como la remigración para aquellos que no están en España trabajando, sino "viviendo de las ayudas que hacen falta a los españoles".

Abascal ha justificado la necesidad de ese proceso de reemigración argumentando que en España han entrado cinco millones de personas en cinco años. "No hay ni más hospitales, ni hay más viviendas, ni hay más policías para garantizar la seguridad de las calles", lo que ha provocado "listas de espera brutales en la sanidad pública", "colapso en el mercado de la vivienda" y un encarecimiento del mismo.

El líder de Vox ha criticado duramente la gestión migratoria del Gobierno, asegurando que las políticas de inmigración "perjudican no sólo a los españoles, sino a los inmigrantes legales que llegan pidiendo permiso, respetando las leyes, la cultura y contribuyendo a los gastos públicos como el resto de los españoles".

Además de Abascal han intervenido en el acto de Avilés la presidenta de Vox en Asturias, Carolina López, y el diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Jové, que se han mostrado muy críticos con las políticas socialistas, así como con los participantes en la concentración de protesta convocada contra el acto de Vox en un lugar cercano.