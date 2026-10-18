Abierto el plazo de inscripción para el programa de conciliación del puente de noviembre

OVIEDO 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Langreo abrió ya el plazo para la inscripción al programa de conciliación del puente de noviembre que se desarrollará durante las jornadas del 30 de octubre, 3 y 4 de noviembre en horario de 7:30 horas a 15:30 horas.

El plazo para presentar el formulario de inscripción estará abierto hasta el 23 de octubre. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Igualdad, está destinada a menores escolarizados de entre 3 y 12 años y se llevará a cabo en colegios del municipio, que serán seleccionados en función de la demanda.

La participación será gratuita, al tratarse de una actividad subvencionada por el Gobierno del Principado de Asturias con cargo a los fondos del Ministerio de Igualdad, en el marco del Plan Corresponsables.