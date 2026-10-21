Se Acabó La Fiesta supera los avales exigidos y presentará lista a las elecciones generales en Asturias

Archivo - El líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis 'Alvise' Pérez. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido liderado por Alvise Pérez, ha reunido un total de 1.412 firmas para poder concurrir a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Asturias. La formación ha superado así los 980 avales que exige la legislación electoral a los partidos sin representación en las Cortes --equivalentes al 0,1% del censo electoral--.

El Enlace Provincial de SALF en Asturias, Alejandro Blanco, ha destacado la "buena acogida" que ha tenido la formación Asturias durante las recogidas de firmas celebradas en Oviedo, Gijón y Avilés, así como en desplazamientos de voluntarios por diversas localidades asturianas. Según ha señalado, "muchos vecinos se han acercado a firmar y a desear suerte" al partido.

"No solo hemos reunido el número suficiente de avales, sino que presentaremos lista electoral en el Principado de Asturias, integrada por un equipo comprometido y con ganas de hacer que se les acabe la fiesta a los corruptos", ha añadido el secretario de Organización Nacional, Yeray Iglesias.

Desde la organización han precisado que mantendrán abiertos los puntos de recogida para continuar sumando apoyos hasta la presentación formal de la candidatura. Los nombres que integrarán la lista se darán a conocer una vez que los avales hayan sido entregados ante la Junta Electoral.