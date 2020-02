ACOM afirma que advirtió de fallos de gestión en los fondos mineros y urge los convenios del plan 2013-2018

Publicado 14/02/2020 13:18:27 CET

Dice que no tenían "responsabilidad" y piden no juzgar a todos los municipios por proyectos singulares como la residencia de Felechosa. Presentará alegaciones al fondo verde europeo por no estar de acuerdo con los criterios de reparto.

OVIEDO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comarcas Mineras (ACOM) asegura que viene advirtiendo de forma "reiterada" de los fallos de gestión en los fondos mineros indicados por el Tribunal de Cuentas en un reciente informe, y urge al Gobierno central que se firmen los convenios del plan de la minería 2013-2018, que lleva más de un año de retraso sobre el inicio de la prórroga acordada.

El presidente de ACOM, Mario Rivas, ha indicado este viernes que el plazo para esos convenios finaliza en diciembre de este año y alerta del riesgo que existe para los 133 millones comprometidos en el último plan, de los que 97 millones corresponderían a Asturias.

En rueda de prensa en la sede ovetense de ACOM, Rivas ha comparecido junto al vicepresidente de la Asociación, Mino García, y la secretaria general técnica, Carolina Morilla, para aclarar que los municipios no tenían "responsabilidad" porque no formaban parte de la "toma de decisiones" de los planes fiscalizados y piden "no juzgar a todos" los consistorios por proyectos singulares como la residencia del Montepío en Felechosa (Aller), que es objeto de un proceso penal.

Además, plantean la necesidad de poner en marcha una oficina estadística u observatorio de datos que permita el análisis cualitativo y cuantitativo de los planes estratégicos y las actuaciones.

Al respecto, han insistido en que ACOM reclama desde hace tiempo a las administraciones públicas implicadas la necesidad de "definir objetivos de planificación estratégica" con criterios técnicos "homogéneos" en todos los territorios mineros y "adecuados a la realidad municipal", así como una "evaluación y control" del impacto socioeconómico de los proyectos.

De esta forma, se posicionan en la línea de la recomendación del Tribunal de Cuentas al Ministerio para la Transición Ecológica y al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras para mejorar "la planificación, regulación y gestión de las ayudas a las comarcas mineras del carbón".

"NO DEMONIZAR" LOS FONDOS MINEROS

Y es que, según ACOM, no se deben "demonizar" los recursos de los fondos mineros ni "cuestionar" los proyectos desarrollados, sino mejorar la gestión y el control para corregir los errores pasados.

"No se puede asumir que la gestión de los fondos fue un desastre porque contribuyeron a crear empleo, impulsar infraestructuras y vertebrar el territorio", ha argumentando Mino García.

Asimismo, Mario Rivas ha remarcado que en gran medida los fondos mineros se usaron para actuaciones "generales" que tendrían que financiarse con presupuestos autonómicos o estatales. "Se usaron para tapar carencias cuando deberían haber sido adicionales", apuntó.

Además, Carolina Morilla ha puesto el acento en que los fondos llegaron a ser un "caramelo envenenado" ya que hubo retrasos reiterados en la firma de convenios y en los pagos a los ayuntamientos de cantidades adelantadas para la ejecución de los proyectos que en algunos casos, dice, puso a municipios en riesgo de "quiebra técnica".

PLANES SIN EJECUTAR Y FONDOS VERDES

Por otra parte, desde ACOM resaltan que el Tribunal de Cuentas coincide en apuntar la falta de ejecución de los planes en el citado informe sobre las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras entre los ejercicios 2006 y 2017.

La Asociación lamenta que, más allá de la deuda de 213 millones reconocida por sentencia de proyectos ejecutados, se han perdido muchos recursos por falta de ejecución de los planes desde 1998. En concreto, remarcan que se ejecutó el 53% del plan 1998-2005, y un 20% del plan 2006-2021, mientras que del plan 2013-2018 prorrogado hasta 2023 todavía no se han firmado los convenios.

Mario Rivas señala, igualmente, la importancia de que las administraciones cumplan los compromisos con los fondos mineros más allá de que se abran nuevas líneas de inversión y reactivación en estos territorios con planes de transición estatales o el fondo verde europeo, al que ACOM presentará alegaciones por no estar de acuerdo con los criterios de reparto.