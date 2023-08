Adrián Barbón, contrario a las corridas de toros porque son "maltrato animal"

OVIEDO, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha mostrado este martes públicamente contrario a las corridas de toros, dado que considera que suponen maltrato animal.

Horas antes de que comience la Feria Taurina de Gijón, el dirigente asturiano ha publicado en su cuenta de la red social Twitter un mensaje en el que considera que no comparte en absoluto la postura de quienes dicen que en la corridas de toros no hay maltrato animal. "¿Nos toman por tontos?", se pregunta.

Barbón acompaña su publicación con una imagen de un toro en una corrida, aún vivo, después de una estocada. "Mirad esta imagen y decidme, con independencia de que queráis prohibir las corridas de toros o no, que os gusten o no, que seáis defensores de las corridas o no, si veis a un animal sufriendo o no. Y si veis a un animal sufriendo, y sufriendo además durante un buen rato hasta que muere, es que hay maltrato animal. Punto final", señala.

Han sido varios usuarios los que, aprovechando el mensaje de Barbón, le han pedido que prohíba las corridas de toros. Sin embargo, el presidente asturiano les ha recordado que no puede hacerlo porque el Tribunal Constitucional ha sido "rotundo" y ha dejado claro que eso es competencia exclusiva del Ejecutivo central.