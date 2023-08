El alcalde de Colunga (Foro) trabaja "discretamente" para lograr la mayor estabilidad tras el desencuentro con el PP

"Que empiece a gobernar o que se vaya", dice Cuesta (PSOE) sobre el actual primer edil



OVIEDO, 15 Ago.

El alcalde de Colunga, José Ángel Toyos (Foro), continúa trabajando estos días para conseguir la mayor estabilidad en el equipo de gobierno del municipio, debido a la situación que se ha producido, tras el desencuentro con el PP, formación con la que había suscrito un pacto que le permitió convertirse en nuevo alcalde de Colunga, tras veinte años de mandatos del PSOE.

Esos trabajos se están produciendo "discretamente", según ha confirmado a Europa Press el propio Toyos, cuyo objetivo es desbloquear la situación generada.

En las últimas elecciones locales celebradas en Colunga el PSOE fue la lista más votada y consiguió cuatro concejales, mientras que le siguió Foro con otros cuatro ediles y el PP obtuvo tres.

Así las cosas, Foro y PP, tras varios días de negociaciones, anunciaron a mediados de junio un acuerdo para gobernar en coalición. El día 17 de junio se produjo el pleno de investidura y Toyos se convertía en nuevo alcalde del municipio.

Sin embargo, días después las relaciones entre Foro y PP se dieron por rotas. Las discrepancias entre ambas formaciones y sus líderes locales, José Ángel Toyos (Foro) y Javier Brea (PP), fueron puestas en evidencia el pasado 31 de julio, en el transcurso del pleno municipal de organización.

Toyos y Brea se intercambiaron duros reproches en un agrio debate. El 'popular' acusaba al primer edil de incumplir lo pactado. "Si usted va a gobernar Colunga como un autócrata, no cuente con nosotros", le dijo Brea a Toyos. El concejal del PP acusó a Toyos de no reflejar el régimen de delegaciones acordado entre las partes.

El Alcalde, sin embargo, dijo que la postura del PP solo respondía a su interés en incrementar de manera "desmesurada" las retribuciones de las dedicaciones parciales y exclusivas. Los dos discreparon acerca de si lo acordado entre los responsables regionales de sus partidos en una reunión previa se reflejaba en las delegaciones efectuadas a favor de los concejales que integran el equipo de gobierno. Toyos insistió en el verdadero problema es que al PP le parecen insuficientes los 47.500 euros asignados a cada socio para el régimen de dedicaciones y se han cerrado a exigir 60.000 euros.

A pesar de los días transcurridos tras ese pleno, la situación no se ha resuelto, de tal forma que Toyos sigue como alcalde pero con tan solo cuatro ediles de los once que están en el Ayuntamiento. No obstante, Toyos insiste en que sigue trabajando para buscar la estabilidad necesaria en el equipo de gobierno.

PSOE

Por parte del PSOE, la exalcaldesa de Colunga Sandra Cuesta, ahora en la oposición, ha manifestado su preocupación por la situación en la que se encuentra el municipio, algo de lo que ha responsabilizado al propio Toyos.

"Que empiece a gobernar o que se vaya", ha señalado Cuesta, recordando que fueron los socialistas los más votados en el municipio y que ellos no van a renunciar al gobierno local.

Cuesta ha dicho que en su etapa como alcaldesa también estuvo en minoría, pero fue capaz de llegar a acuerdos que sirvieron para aprobar presupuestos municipales. Ha advertido Cuesta que es importante que Colunga cuente con un gobierno plenamente operativo porque hay distintas inversiones y subvenciones pendientes de ejecutar.